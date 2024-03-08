Я в Києві, щоб бити на сполох. Глава Міноборони Британії записав потужне звернення

Британський міністр оборони Грант Шаппс записав відео з центру Києва. Він закликав світ суттєво посилити підтримку України заради її перемоги у загарбницькій війні, яку проти неї розв'язала РФ.

Грант Шаппс знову звернувся до міжнародної спільноти заради України

Я в Києві, щоб бити на сполох, бо що б це означало, якби ми дозволили диктатору на кшталт Путіна захопити демократичну країну? Що б ви сказали про наші цінності свободи та демократії? Грант Шаппс Глава Міноборони Великої Британії

На його переконання, так не повинно бути, тому міжнародна спільнота може легко залучити ресурси, якщо матиме волю.

I’m in Kyiv to raise the alarm to the democratic world - we must make sure Ukraine wins this war.



The UK has stepped up to do more than ever, with our largest military support package to date. Every nation must now do the same and ensure freedom triumphs over tyranny. pic.twitter.com/DYbOcCUkho — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) March 8, 2024

Отже, послання просте: це наш тривожний дзвінок, щоб переконатися, що Україна переможе у цій війні, — підкреслив британський міністр оборони. Поширити

Грант Шаппс вкотре нагадав про те, що саме його країна зробила більше, ніж будь-коли, надавши Україні найбільший на сьогодні пакет військової підтримки.

Тепер кожна країна повинна зробити те ж саме та забезпечити перемогу свободи над тиранією, — підсумував він. Поширити

Чи можлива ескалація російсько-української війни

Як заявив нещодавно шеф британської дипломатії Девід Кемерон, ескалацією російсько-українській війні можна вважати лише ситуацію, коли солдат НАТО вбиватиме солдата РФ.

Таким чином він закликав світ не боятися погроз Путіна та надавати Україні всю необхідну зброю.