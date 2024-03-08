Я в Києві, щоб бити на сполох. Глава Міноборони Британії записав потужне звернення

Британський міністр оборони Грант Шаппс записав відео з центру Києва. Він закликав світ суттєво посилити підтримку України заради її перемоги у загарбницькій війні, яку проти неї розв'язала РФ.
Грант Шаппс знову звернувся до міжнародної спільноти заради України
На його переконання, так не повинно бути, тому міжнародна спільнота може легко залучити ресурси, якщо матиме волю.
Грант Шаппс вкотре нагадав про те, що саме його країна зробила більше, ніж будь-коли, надавши Україні найбільший на сьогодні пакет військової підтримки.
Чи можлива ескалація російсько-української війни
Як заявив нещодавно шеф британської дипломатії Девід Кемерон, ескалацією російсько-українській війні можна вважати лише ситуацію, коли солдат НАТО вбиватиме солдата РФ.
Таким чином він закликав світ не боятися погроз Путіна та надавати Україні всю необхідну зброю.
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