Я в Киеве, чтобы бить тревогу. Глава Минобороны Британии записал мощное обращение
Категория
Мир
Дата публикации

Я в Киеве, чтобы бить тревогу. Глава Минобороны Британии записал мощное обращение

Минобороны Британии
Грант Шаппс
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Британский министр обороны Грант Шаппс записал видео из центра Киева. Он призвал мир существенно усилить поддержку Украины ради победы в захватнической войне, которую против нее развязала РФ.

Грант Шаппс снова обратился к международному сообществу ради Украины

Я в Киеве, чтобы бить тревогу, ведь что бы это означало, если бы мы позволили диктатору вроде Путина захватить демократическую страну? Что бы вы сказали о наших ценностях свободы и демократии?

Грант Шаппс

Грант Шаппс

Глава Минобороны Великобритании

По его убеждению, так не должно быть, поэтому международное сообщество может легко привлечь ресурсы, если будет иметь волю.

Так что послание простое: это наш тревожный звонок, чтобы убедиться, что Украина победит в этой войне, – подчеркнул британский министр обороны.

Грант Шаппс в очередной раз напомнил о том, что именно его страна сделала больше, чем когда-либо, предоставив Украине крупнейший на сегодняшний день пакет военной поддержки.

Теперь каждая страна должна сделать то же самое и обеспечить победу свободы над тиранией, – подытожил он.

Возможна ли эскалация российско-украинской войны

Как заявил недавно шеф британской дипломатии Дэвид Кэмерон, эскалацией российско-украинской войны можно считать только ситуацию, когда боец НАТО будет убивать солдата РФ.

Таким образом, он призвал мир не бояться угроз Путина и предоставлять Украине все необходимое оружие.

Если вы помогаете стране оградить себя от незаконной и абсолютно неоправданной агрессии, то ничто не помешает вам помочь Украине отвоевать свою территорию. Пока Запад не находится в ситуации, когда солдат НАТО убивает российского солдата, - это не эскалация.

Дэвид Кэмерон

Дэвид Кэмерон

Глава МИД Британии

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