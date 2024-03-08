Я в Киеве, чтобы бить тревогу. Глава Минобороны Британии записал мощное обращение

Британский министр обороны Грант Шаппс записал видео из центра Киева. Он призвал мир существенно усилить поддержку Украины ради победы в захватнической войне, которую против нее развязала РФ.

Грант Шаппс снова обратился к международному сообществу ради Украины

Я в Киеве, чтобы бить тревогу, ведь что бы это означало, если бы мы позволили диктатору вроде Путина захватить демократическую страну? Что бы вы сказали о наших ценностях свободы и демократии? Грант Шаппс Глава Минобороны Великобритании

По его убеждению, так не должно быть, поэтому международное сообщество может легко привлечь ресурсы, если будет иметь волю.

I’m in Kyiv to raise the alarm to the democratic world - we must make sure Ukraine wins this war.



The UK has stepped up to do more than ever, with our largest military support package to date. Every nation must now do the same and ensure freedom triumphs over tyranny. pic.twitter.com/DYbOcCUkho — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) March 8, 2024

Так что послание простое: это наш тревожный звонок, чтобы убедиться, что Украина победит в этой войне, – подчеркнул британский министр обороны. Поделиться

Грант Шаппс в очередной раз напомнил о том, что именно его страна сделала больше, чем когда-либо, предоставив Украине крупнейший на сегодняшний день пакет военной поддержки.

Теперь каждая страна должна сделать то же самое и обеспечить победу свободы над тиранией, – подытожил он. Поделиться

Возможна ли эскалация российско-украинской войны

Как заявил недавно шеф британской дипломатии Дэвид Кэмерон, эскалацией российско-украинской войны можно считать только ситуацию, когда боец НАТО будет убивать солдата РФ.

Таким образом, он призвал мир не бояться угроз Путина и предоставлять Украине все необходимое оружие.