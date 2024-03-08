Я в Киеве, чтобы бить тревогу. Глава Минобороны Британии записал мощное обращение

Британский министр обороны Грант Шаппс записал видео из центра Киева. Он призвал мир существенно усилить поддержку Украины ради победы в захватнической войне, которую против нее развязала РФ.
Грант Шаппс снова обратился к международному сообществу ради Украины
По его убеждению, так не должно быть, поэтому международное сообщество может легко привлечь ресурсы, если будет иметь волю.
Грант Шаппс в очередной раз напомнил о том, что именно его страна сделала больше, чем когда-либо, предоставив Украине крупнейший на сегодняшний день пакет военной поддержки.
Возможна ли эскалация российско-украинской войны
Как заявил недавно шеф британской дипломатии Дэвид Кэмерон, эскалацией российско-украинской войны можно считать только ситуацию, когда боец НАТО будет убивать солдата РФ.
Таким образом, он призвал мир не бояться угроз Путина и предоставлять Украине все необходимое оружие.
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