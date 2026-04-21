"Я вас не боюся". Тенісистка Олійникова публічно кинула виклик WTA

Українська тенісистка Олександра Олійникова вирішила не мовчати, коли її колеги по корту вподобали відео блогерки Вікторії Боні зі словами підтримки на адресу російського диктатора Володимира Путіна та армії РФ. Так, у центрі уваги знову опинилася “перша ракетка світу” Аріна Соболєнка, яка є громадянкою Білорусі.

Олійникова звертає увагу світу на цинізм відомих тенісисток

Олександра Олійникова — 25-річна українська професійна тенісистка, переможниця 3 турнірів WTA в одиночному розряді.

Вона відома не лише своїми успіхами на корті, а й активною патріотичною позицією.

Цього разу Олександра вирішила показати світу справжнє обличчя деяких тенісисток, які часто люблять повторювати, що вони не розбираються в політиці.

У центрі уваги опинилося відео російської зірки Вікторії Боні, в якому вона висловлює свій захват від диктатора Путіна.

Аріна Сабалєнка, Поліна Кудерметова, Анастасія Гасанова, Ірина Хромачова, Софія Лансере і низка інших тенісисток поставили лайк під цим відео. Це може перевірити будь-хто. У цьому відео Вікторія Боня каже: "Володимире Володимировичу (Путін), ми вас підтримуємо. Ви дуже сильний політик". Давайте чітко розуміти, про кого йдеться. Путін — диктатор і розшукуваний військовий злочинець, щодо якого видано ордер на арешт Міжнародним кримінальним судом. Олександра Олійникова Українська тенісистка

Українська тенісистка звернула увагу на те, що саме через таке мовчазне схвалення відомих спортсменів війна стає "прийнятною", а вона та мільйони українців змушені жити під ракетними обстрілами.

На тлі останніх подій Олійникова публічно звернулася з попередженням до Жіночої тенісної асоціації (WTA):