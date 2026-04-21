"Я вас не боюся". Тенісистка Олійникова публічно кинула виклик WTA
Категорія
Спорт
Дата публікації

Джерело:  online.ua

Українська тенісистка Олександра Олійникова вирішила не мовчати, коли її колеги по корту вподобали відео блогерки Вікторії Боні зі словами підтримки на адресу російського диктатора Володимира Путіна та армії РФ. Так, у центрі уваги знову опинилася “перша ракетка світу” Аріна Соболєнка, яка є громадянкою Білорусі.

  • Олійникова звернулася до WTA, наголосивши, що більше не збирається мовчати.
  • Тема публічної підтримки Путіна відомими спортсменами знову спровокувала гучний скандал.

Олійникова звертає увагу світу на цинізм відомих тенісисток

Олександра Олійникова — 25-річна українська професійна тенісистка, переможниця 3 турнірів WTA в одиночному розряді.

Вона відома не лише своїми успіхами на корті, а й активною патріотичною позицією.

Цього разу Олександра вирішила показати світу справжнє обличчя деяких тенісисток, які часто люблять повторювати, що вони не розбираються в політиці.

У центрі уваги опинилося відео російської зірки Вікторії Боні, в якому вона висловлює свій захват від диктатора Путіна.

Аріна Сабалєнка, Поліна Кудерметова, Анастасія Гасанова, Ірина Хромачова, Софія Лансере і низка інших тенісисток поставили лайк під цим відео. Це може перевірити будь-хто. У цьому відео Вікторія Боня каже: "Володимире Володимировичу (Путін), ми вас підтримуємо. Ви дуже сильний політик". Давайте чітко розуміти, про кого йдеться. Путін — диктатор і розшукуваний військовий злочинець, щодо якого видано ордер на арешт Міжнародним кримінальним судом.

Олександра Олійникова

Олександра Олійникова

Українська тенісистка

Українська тенісистка звернула увагу на те, що саме через таке мовчазне схвалення відомих спортсменів війна стає "прийнятною", а вона та мільйони українців змушені жити під ракетними обстрілами.

На тлі останніх подій Олійникова публічно звернулася з попередженням до Жіночої тенісної асоціації (WTA):

WTA, я більше не буду мовчати про це. Коли я наводжу факти й кажу правду, я не порушую правил. Можете перестати намагатися мене залякати — я вас не боюся.

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?