Збірна України з тенісу вийшла у фінальний раунд Кубка Біллі Джин Кінг

Сестри Людмила та Надія Кіченок обіграли у парній зустрічі матчу кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг польську пару Мая Хвалінська/Мартіна Кубка й забезпечили нашій команді загальну перемогу з рахунком 3:0.

Україна вийшла у фінальний раунд Кубка Біллі Джин Кінг

Гра тривала 3 години 12 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 6:7(4), 6:3.

Поєдинок вийшов нервовим, ініціатива в межах багатьох геймів переходила від одного дуету до іншого. У першій партії Людмила та Надія відіграли три сет-пойнти суперниць за рахунку 4:5, після чого самі зробили брейк та забрали сет — 7:5.

Польки відповіли схожим чином. За рахунку 6:5 на користь українок у другій партії вже Хвалінська та Кубка спочатку не реалізували потрійний брейк-пойнт, потім ліквідували матч-пойнт Кіченок, вирівняли становище та забрали сет на тай-брейку.

І вирішальний сет нагадував гойдалки. Людмила та Надія двічі поступалися суперницям із брейком, однак неодмінно зрівнювали рахунок і зрештою вирвали перемогу — 6:3.

Сестри Кіченок за поєдинок 3 рази подали навиліт, зробили 3 подвійні помилки та 6 брейків. На рахунку їхніх суперниць 8 ейсів, 2 помилки на подачі та 4 брейки з 19 (!) можливостей.

The World Cup of Tennis — Кубок Біллі Джин Кінг

Глівіце, Польща, грунт (зал)

Кваліфікація, 11 квітня

Україна — Польща 3:0

Людмила Кіченок/Надія Кіченок (Україна) — Мая Хвалінська/Мартіна Кубка (Польща) 7:5, 6:7(4), 6:3

Тенісистки зустрічалися вдруге, рік тому на цій же стадії КБДК сестри перемогли у двох важких партіях. Людмила та Надія лише втретє виграли у семи спільних парних поєдинках за національну команду.

Збірна України другий рік поспіль вийшла у фінальний раунд престижних командних змагань. У вересні наша команда у Шеньчжені разом із господарками китаянками та ще шістьма збірними, які подолають кваліфікацію, поборються за трофей КБДК.