Збірна України з тенісу вийшла у фінальний раунд Кубка Біллі Джин Кінг

сестри Кіченок
Джерело:  Champion

Сестри Людмила та Надія Кіченок обіграли у парній зустрічі матчу кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг польську пару Мая Хвалінська/Мартіна Кубка й забезпечили нашій команді загальну перемогу з рахунком 3:0.

Україна вийшла у фінальний раунд Кубка Біллі Джин Кінг

Гра тривала 3 години 12 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 6:7(4), 6:3.

Поєдинок вийшов нервовим, ініціатива в межах багатьох геймів переходила від одного дуету до іншого. У першій партії Людмила та Надія відіграли три сет-пойнти суперниць за рахунку 4:5, після чого самі зробили брейк та забрали сет — 7:5.

Польки відповіли схожим чином. За рахунку 6:5 на користь українок у другій партії вже Хвалінська та Кубка спочатку не реалізували потрійний брейк-пойнт, потім ліквідували матч-пойнт Кіченок, вирівняли становище та забрали сет на тай-брейку.

І вирішальний сет нагадував гойдалки. Людмила та Надія двічі поступалися суперницям із брейком, однак неодмінно зрівнювали рахунок і зрештою вирвали перемогу — 6:3.

Сестри Кіченок за поєдинок 3 рази подали навиліт, зробили 3 подвійні помилки та 6 брейків. На рахунку їхніх суперниць 8 ейсів, 2 помилки на подачі та 4 брейки з 19 (!) можливостей.

The World Cup of Tennis — Кубок Біллі Джин Кінг

Глівіце, Польща, грунт (зал)

Кваліфікація, 11 квітня

Україна — Польща 3:0

Людмила Кіченок/Надія Кіченок (Україна) — Мая Хвалінська/Мартіна Кубка (Польща) 7:5, 6:7(4), 6:3

Тенісистки зустрічалися вдруге, рік тому на цій же стадії КБДК сестри перемогли у двох важких партіях. Людмила та Надія лише втретє виграли у семи спільних парних поєдинках за національну команду.

Збірна України другий рік поспіль вийшла у фінальний раунд престижних командних змагань. У вересні наша команда у Шеньчжені разом із господарками китаянками та ще шістьма збірними, які подолають кваліфікацію, поборються за трофей КБДК.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Сестри Кіченок вийшли до фіналу парного турніру з тенісу в Чарльстоні
Людмила та Надія Кіченок
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українська тенісистка Кіченок у парі з латвійкою Остапенко перемогла на Rothesay International
Кіченок
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українські тенісистки Кіченок тріумфально пройшли у фінал турніру WTA 500
Кіченок

