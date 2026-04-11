Сборная Украины по теннису вышла в финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг
Источник:  Champion

Сестры Людмила и Надежда Киченок обыграли в парной встрече матча квалификации Кубка Билли Джин Кинг польскую пару Мая Хвалинская/Мартина Кубка и обеспечили нашей команде общую победу со счетом 3:0.

Главные тезисы

  • Сестры Людмила и Надежда Киченок обеспечили победу украинской сборной по теннису в матче против польской команды, выведя Украину в финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг.
  • Матч продолжался более трёх часов, и соперницы чередовались в инициативе, но сестры Киченок смогли завоевать решающий сет со счётом 6:3.

Украина вышла в финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг

Игра продолжалась 3 часа 12 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:7 (4), 6:3.

Поединок получился нервным, инициатива в пределах многих геймов переходила от одного дуэта к другому. В первой партии Людмила и Надежда отыграли три сет-пойнта соперниц при счете 4:5, после чего сами сделали брейк и забрали сет — 7:5.

Польки ответили схожим образом. При счете 6:5 в пользу украинок во второй партии уже Хвалинская и Кубка сначала не реализовали тройной брейк-пойнт, затем ликвидировали матч-пойнт Киченок, выровняли положение и забрали сет на тай-брейке.

И решающий сет напоминал качели. Людмила и Надежда дважды уступали соперницам с брейком, однако непременно сравнивали счет и вырвали победу — 6:3.

Сестры Киченок за поединок 3 раза подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и 6 брейков. На счету их соперниц 8 эйсов, 2 ошибки на подаче и 4 брейка из 19 (!) возможностей.

The World Cup of Tennis — Кубок Билли Джин Кинг

Гливице, Польша, грунт (зал)

Квалификация, 11 апреля

Украина — Польша 3:0

Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) — Майя Хвалинская/Мартина Кубка (Польша) 7:5, 6:7(4), 6:3

Теннисистки встречались во второй раз, год назад на этой же стадии КБДК сестры победили в двух тяжелых партиях. Людмила и Надежда только в третий раз выиграли в семи общих парных поединках за национальную команду.

Сборная Украины второй год вышла в финальный раунд престижных командных соревнований. В сентябре наша команда в Шэньчжэне вместе с хозяйками китаянками и еще шестью сборными, которые преодолеют квалификацию, сразятся за трофей КБДК.

