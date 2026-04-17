Українка Костюк вийшла у півфінал тенісного турніру в Руані
Категорія
Спорт
Дата публікації

Марта Костюк (28) вийшла у півфінал турніру серії WTA 250 у французькому Руані. Лідерка посіву у чвертьфінальному матчі не без проблем перемогла п'яту сіяну американку Енн Лі (36).

Головні тези:

  • Марта Костюк вийшла у півфінал тенісного турніру у Руані, перемігши у чвертьфінальному матчі американку Енн Лі.
  • У довгому та напруженому поєдинку Марта забезпечила собі перемогу з рахунком 6:0, 6:7(4), 6:3.

Гра тривала 2 години 4 хвилини і завершилася з рахунком 6:0, 6:7(4), 6:3.

Початок поєдинку не віщував жодних проблем Марті. Вона грала легко і розкуто, а суперниця нічого не могла їй протиставити. Так тривало до рахунку 6:0, 2:0, коли, за неприємною традицією, Костюк явно вирішила, ніби справу зроблено.

Українка почала помилятися і гра вирівнялася. Марті вдалося зробити ще один брейк за 5:5 у другій партії, однак на матч подати не вийшло, а на тай-брейку знову посипалися невимушені помилки.

Довелося грати третю партію, в якій уже суперниця вийшла вперед з рахунком 3:1. І тут раптом все розладналося у самої Лі. Із допомогою американки Костюк вдалося повернути собі впевненість. Марта забрала всі останні 5 геймів зустрічі і здобула доволі неоднозначну перемогу.

За поєдинок Костюк 5 разів подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 7 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 5 помилок на подачі та 3 брейки.

Суперниці зустрічалися втретє, українка має дві перемоги. У півфіналі змагань Костюк зіграє проти Татьяни Марії (63, Німеччина).

Марта вдесяте у своїй кар'єрі дійшла до цієї стадії змагань на змаганнях Туру.

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?