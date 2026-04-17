Українка Костюк вийшла у півфінал тенісного турніру в Руані

Марта Костюк (28) вийшла у півфінал турніру серії WTA 250 у французькому Руані. Лідерка посіву у чвертьфінальному матчі не без проблем перемогла п'яту сіяну американку Енн Лі (36).

Гра тривала 2 години 4 хвилини і завершилася з рахунком 6:0, 6:7(4), 6:3.

Початок поєдинку не віщував жодних проблем Марті. Вона грала легко і розкуто, а суперниця нічого не могла їй протиставити. Так тривало до рахунку 6:0, 2:0, коли, за неприємною традицією, Костюк явно вирішила, ніби справу зроблено.

Українка почала помилятися і гра вирівнялася. Марті вдалося зробити ще один брейк за 5:5 у другій партії, однак на матч подати не вийшло, а на тай-брейку знову посипалися невимушені помилки.

Довелося грати третю партію, в якій уже суперниця вийшла вперед з рахунком 3:1. І тут раптом все розладналося у самої Лі. Із допомогою американки Костюк вдалося повернути собі впевненість. Марта забрала всі останні 5 геймів зустрічі і здобула доволі неоднозначну перемогу.

За поєдинок Костюк 5 разів подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 7 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 5 помилок на подачі та 3 брейки.

Суперниці зустрічалися втретє, українка має дві перемоги. У півфіналі змагань Костюк зіграє проти Татьяни Марії (63, Німеччина).

Марта вдесяте у своїй кар'єрі дійшла до цієї стадії змагань на змаганнях Туру.