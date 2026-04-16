Украинка Костюк вышла в полуфинал теннисного турнира в Руане

Марта Костюк (28) вышла в полуфинал турнира серии WTA 250 во французском Руане. Лидер посева в четвертьфинальном матче не без проблем победила пятую сеяную американку Энн Ли (36).
Главные тезисы
- Марта Костюк достигла полуфинала теннисного турнира в Руане, одержав победу в сложном матче против американки Энн Ли.
- Украинка продемонстрировала высокий уровень игры, обеспечив себе победу со счетом 6:0, 6:7(4), 6:3.
Костюк завоевала место в полуфинале турнира в Руане
Игра продолжалась 2 часа 4 минуты и завершилась со счетом 6:0, 6:7 (4), 6:3.
Начало поединка не предвещало никаких проблем Марти. Она играла легко и раскованно, а соперница ничего не могла ей противопоставить. Так продолжалось до счета 6:0, 2:0, когда, по неприятной традиции, Костюк явно решила, что дело сделано.
Украинка начала ошибаться и игра выровнялась. Марти удалось совершить еще один брейк за 5:5 во второй партии, однако на матч подать не вышло, а на тай-брейке снова посыпались непринужденные ошибки.
За поединок Костюк 5 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и 7 брейков. Ее соперница не выполняла эйсов, совершила 5 ошибок на подаче и 3 брейка.
Соперницы встречались в третий раз, у украинки есть две победы. В полуфинале соревнований Костюк сыграет против Татьяны Марии (63, Германия).
Марта в десятый раз в своей карьере дошла до этой стадии соревнований на соревнованиях Тура.
