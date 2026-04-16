Украинка Костюк вышла в полуфинал теннисного турнира в Руане

Источник:  Champion

Марта Костюк (28) вышла в полуфинал турнира серии WTA 250 во французском Руане. Лидер посева в четвертьфинальном матче не без проблем победила пятую сеяную американку Энн Ли (36).

Главные тезисы

  • Марта Костюк достигла полуфинала теннисного турнира в Руане, одержав победу в сложном матче против американки Энн Ли.
  • Украинка продемонстрировала высокий уровень игры, обеспечив себе победу со счетом 6:0, 6:7(4), 6:3.

Костюк завоевала место в полуфинале турнира в Руане

Игра продолжалась 2 часа 4 минуты и завершилась со счетом 6:0, 6:7 (4), 6:3.

Начало поединка не предвещало никаких проблем Марти. Она играла легко и раскованно, а соперница ничего не могла ей противопоставить. Так продолжалось до счета 6:0, 2:0, когда, по неприятной традиции, Костюк явно решила, что дело сделано.

Украинка начала ошибаться и игра выровнялась. Марти удалось совершить еще один брейк за 5:5 во второй партии, однако на матч подать не вышло, а на тай-брейке снова посыпались непринужденные ошибки.

Пришлось играть третью партию, в которой уже соперница вышла вперед со счётом 3:1. И тут вдруг все разладилось у самой Ли. С помощью американки Костюк удалось вернуть уверенность. Марта забрала все последние 5 геймов встречи и одержала довольно неоднозначную победу.

За поединок Костюк 5 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и 7 брейков. Ее соперница не выполняла эйсов, совершила 5 ошибок на подаче и 3 брейка.

Соперницы встречались в третий раз, у украинки есть две победы. В полуфинале соревнований Костюк сыграет против Татьяны Марии (63, Германия).

Марта в десятый раз в своей карьере дошла до этой стадии соревнований на соревнованиях Тура.

