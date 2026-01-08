Костюк триумфально победила третью ракетку мира на турнире WTA 500
Костюк
Украинская теннисистка Марта Костюк побеждает третью ракетку мира и выходит в четвертьфинал турнира WTA 500 в австралийском Брисбене Даяна Ястремская завершила выступление.

Главные тезисы

  • Марта Костюк побеждает 3-ю ракетку мира на турнире WTA 500 в Брисбене, обыграв американку Аманду Анисимову.
  • Костюк продемонстрировала высокий уровень игры, показав уверенность и мастерство на корте.

Костюк победила 3-ю ракетку мира на турнире в Брисбене

Костюк в 2-сетовом матче победила 2 сеяна, 3-й номер мирового рейтинга, американку Аманду Анисимову.

WTA 500 🇦🇺 Брисбен, одиночный разряд, 1/8 финала

Марта Костюк - Аманда Анисимова - 6:4, 6:3.

За полуфинал украинка будет бороться против победительницы матча между "нейтральной" бесзнаменницей Миррой Андреевой и чешкой Линдой Носковой.

Второе украинско-американское противостояние завершилось не в нашу пользу. Даяну Ястремскую не пустила дальше Джессика Пегула. Вторая украинка в одиночном разряде завершила выступление на турнире.

