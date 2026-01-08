Костюк тріумфально перемогла третю ракетку світу на турнірі WTA 500
Костюк тріумфально перемогла третю ракетку світу на турнірі WTA 500

Костюк
Джерело:  online.ua

Українська тенісистка Марта Костюк перемагає третю ракетку світу та виходить до чвертьфіналу турніру WTA 500 в австралійському Брисбені, Даяна Ястремська завершила виступ.

Головні тези:

  • Марта Костюк демонструє високий рівень гри, перемігши 3-ту ракетку світу на турнірі WTA 500 в Брисбені.
  • Марта Костюк вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 500, де зустрінеться з переможницею іншого матчу, що обіцяє напружені поєдинки.

Костюк перемогла 3-тю ракетку світу на турнірі у Брисбені

Костюк у 2-сетовому матчі перемогла 2 сіяну, 3-й номер світового рейтингу, американку Аманду Анісімову.

WTA 500 🇦🇺 Брисбен, одиночний розряд, 1/8 фіналу

Марта Костюк — Аманда Анісімова — 6:4, 6:3.

За півфінал українка боротиметься проти переможниці матчу між "нейтральною" безпрапорницею Міррою Андрєєвою та чешкою Ліндою Носковою.

Друге українсько-американське протистояння завершилося не на нашу користь. Даяну Ястремську не пустила далі Джессіка Пегула. Тож друга українка в одиночному розряді завершила виступ на турнірі.

