Марта Костюк триумфально прорвалась в финал WTA
Марта Костюк отмечает новую громкую победу
Источник:  online.ua

Украинская теннисистка Марта Костюк смогла эффектно победить шестую ракетку мира Джессику Пегулу. Именно это дало ей место в финале турнира WTA в Брисбене.

  • В финале Костюк сыграет против первой ракетки мира Арины Сабаленки.
  • Элина Свитолина вышла в финал турнира серии WTA 250 в новозеландском Окленде.

На корте Пегула и Костюк находились меньше часа.

Следует обратить внимание на то, что в первой партии украинка разгромила американку со счетом 6:0, потратив на это всего 21 минуту.

Более того, триумфом Марты закончилась и вторая партия — 6:3.

Спортивные аналитики подчеркивают, что для Костюк это первый выход в финал турнира WTA с апреля 2024 года.

Тогда украинской теннисистке удалось дойти до этой стадии в Штутгарте, однако в матче за титул она уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.

Кроме того, указано, что в финале Костюк сыграет против первой ракетки мира, нейтральной теннисистки Арины Сабаленки. Игра состоится в ночь на воскресенье, 11 января.

К слову, первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в финал турнира серии WTA 250 в новозеландском Окленде, обыграв в полуфинале 18-летнюю американку Иву Йович (35).

