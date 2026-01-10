Марта Костюк триумфально прорвалась в финал WTA

Украинская теннисистка Марта Костюк смогла эффектно победить шестую ракетку мира Джессику Пегулу. Именно это дало ей место в финале турнира WTA в Брисбене.

Марта Костюк отмечает новую громкую победу

На корте Пегула и Костюк находились меньше часа.

Следует обратить внимание на то, что в первой партии украинка разгромила американку со счетом 6:0, потратив на это всего 21 минуту.

Более того, триумфом Марты закончилась и вторая партия — 6:3.

Спортивные аналитики подчеркивают, что для Костюк это первый выход в финал турнира WTA с апреля 2024 года.

Тогда украинской теннисистке удалось дойти до этой стадии в Штутгарте, однако в матче за титул она уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.

Кроме того, указано, что в финале Костюк сыграет против первой ракетки мира, нейтральной теннисистки Арины Сабаленки. Игра состоится в ночь на воскресенье, 11 января.