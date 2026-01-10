Марта Костюк триумфально прорвалась в финал WTA

Украинская теннисистка Марта Костюк смогла эффектно победить шестую ракетку мира Джессику Пегулу. Именно это дало ей место в финале турнира WTA в Брисбене.
Главные тезисы
- В финале Костюк сыграет против первой ракетки мира Арины Сабаленки.
- Элина Свитолина вышла в финал турнира серии WTA 250 в новозеландском Окленде.
Марта Костюк отмечает новую громкую победу
На корте Пегула и Костюк находились меньше часа.
Следует обратить внимание на то, что в первой партии украинка разгромила американку со счетом 6:0, потратив на это всего 21 минуту.
Более того, триумфом Марты закончилась и вторая партия — 6:3.
Спортивные аналитики подчеркивают, что для Костюк это первый выход в финал турнира WTA с апреля 2024 года.
Кроме того, указано, что в финале Костюк сыграет против первой ракетки мира, нейтральной теннисистки Арины Сабаленки. Игра состоится в ночь на воскресенье, 11 января.
К слову, первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в финал турнира серии WTA 250 в новозеландском Окленде, обыграв в полуфинале 18-летнюю американку Иву Йович (35).
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-