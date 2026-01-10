Марта Костюк тріумфально прорвалася у фінал WTA

Українська тенісистка Марта Костюк змогла ефектно здолати шосту ракетку світу Джессіку Пегулу. Саме це забезпечило їй місце у фіналі турніру WTA у Брисбені.

Марта Костюк святкує нову гучну перемогу

На корті Пегула та Костюк знаходилися менше години.

Варто звернути увагу на те, що у першій партії українка розгромила американку з рахунком 6:0, витративши на нього лише 21 хвилину.

Ба більше, тріумфом Марти закінчилася і друга партія — 6:3.

Спортивні аналітики наголошуються, що для Костюк це перший вихід у фінал турніру WTA з квітня 2024 року.

Тоді українській тенісистці вдалося дійти до цієї стадії у Штутгарті, однак у матчі за титул вона поступилася представниці Казахстану Єлєні Рибакіній. Поширити

Окрім того, наголошується, що у фіналі Костюк зіграє проти першої ракетки світу, "нейтральної" тенісистки Аріни Сабалєнки. Гра відбудеться у ніч на неділю, 11 січня.