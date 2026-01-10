Марта Костюк тріумфально прорвалася у фінал WTA

Українська тенісистка Марта Костюк змогла ефектно здолати шосту ракетку світу Джессіку Пегулу. Саме це забезпечило їй місце у фіналі турніру WTA у Брисбені.
Головні тези:
- У фіналі Костюк зіграє проти першої ракетки світу Аріни Сабалєнки.
- Еліна Світоліна вийшла у фінал турніру серії WTA 250 у новозеландському Окленді.
Марта Костюк святкує нову гучну перемогу
На корті Пегула та Костюк знаходилися менше години.
Варто звернути увагу на те, що у першій партії українка розгромила американку з рахунком 6:0, витративши на нього лише 21 хвилину.
Ба більше, тріумфом Марти закінчилася і друга партія — 6:3.
Спортивні аналітики наголошуються, що для Костюк це перший вихід у фінал турніру WTA з квітня 2024 року.
Окрім того, наголошується, що у фіналі Костюк зіграє проти першої ракетки світу, "нейтральної" тенісистки Аріни Сабалєнки. Гра відбудеться у ніч на неділю, 11 січня.
До слова, перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у фінал турніру серії WTA 250 у новозеландському Окленді, обігравши у півфіналі 18-річну американку Іву Йович (35).
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-