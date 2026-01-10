Марта Костюк тріумфально прорвалася у фінал WTA
Категорія
Спорт
Дата публікації

Марта Костюк тріумфально прорвалася у фінал WTA

Марта Костюк святкує нову гучну перемогу
Джерело:  online.ua

Українська тенісистка Марта Костюк змогла ефектно здолати шосту ракетку світу Джессіку Пегулу. Саме це забезпечило їй місце у фіналі турніру WTA у Брисбені. 

Головні тези:

  • У фіналі Костюк зіграє проти першої ракетки світу Аріни Сабалєнки.
  • Еліна Світоліна вийшла у фінал турніру серії WTA 250 у новозеландському Окленді.

Марта Костюк святкує нову гучну перемогу

На корті Пегула та Костюк знаходилися менше години.

Варто звернути увагу на те, що у першій партії українка розгромила американку з рахунком 6:0, витративши на нього лише 21 хвилину.

Ба більше, тріумфом Марти закінчилася і друга партія — 6:3.

Спортивні аналітики наголошуються, що для Костюк це перший вихід у фінал турніру WTA з квітня 2024 року.

Тоді українській тенісистці вдалося дійти до цієї стадії у Штутгарті, однак у матчі за титул вона поступилася представниці Казахстану Єлєні Рибакіній.

Окрім того, наголошується, що у фіналі Костюк зіграє проти першої ракетки світу, "нейтральної" тенісистки Аріни Сабалєнки. Гра відбудеться у ніч на неділю, 11 січня.

До слова, перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у фінал турніру серії WTA 250 у новозеландському Окленді, обігравши у півфіналі 18-річну американку Іву Йович (35).

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Світоліна тріумфально прорвалася у чвертьфінал Ролан Гаррос
Світоліна знову здобула для України гучну перемогу
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Еліна Світоліна показала світлини своєї доні від Гаеля Монфіса
Світоліна
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Світоліна та Костюк вперше зіграють у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг
Світоліна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?