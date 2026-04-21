"Я вас не боюсь". Теннисистка Олейникова публично бросила вызов WTA

Украинская теннисистка Александра Олейникова решила не молчать, когда ее коллеги по корту лайкнули видео блогера Виктории Бони со словами поддержки в адрес российского диктатора Владимира Путина и армии РФ. Так, в центре внимания снова оказалась первая ракетка мира Арина Сабаленка, которая является гражданкой Беларуси.

Олейникова обращает внимание мира на цинизм известных теннисисток

Александра Олейникова — 25-летняя украинская профессиональная теннисистка, победительница 3 турниров WTA в одиночном разряде.

Она известна не только своими успехами на корте, но и активным патриотизмом.

На этот раз Александра решила показать миру настоящее лицо некоторых теннисисток, которые часто любят повторять, что они не разбираются в политике.

В центре внимания оказалось видео российской звезды Виктории Бони, в котором она выражает свое восхищение диктатором Путиным.

Арина Сабаленко, Полина Кудерметова, Анастасия Гасанова, Ирина Хромачева, София Лансере и ряд других теннисисток поставили лайк под этим видео. Это может проверить кто-либо. В этом видео Виктория Боня говорит: "Владимир Владимирович (Путин), мы вас поддерживаем. Вы очень сильный политик". Давайте четко понимать, о ком идет речь. Путин — диктатор и военный преступник, в отношении которого выдан ордер на арест Международным уголовным судом. Александра Олейникова Украинская теннисистка

Украинская теннисистка обратила внимание на то, что именно из-за такого молчаливого одобрения известных спортсменов война становится "приемлемой", а она и миллионы украинцев вынуждены жить под ракетными обстрелами.

На фоне последних событий Олийникова публично обратилась с предупреждением к Женской теннисной ассоциации (WTA):