Я вважаю, що президент Зеленський припустився помилки — Сікорський

Шеф польської дипломатії Радослав Сікорський розкрив подробиці непублічних перемовин з Україною щодо присвоєння українському підрозділу ССО найменування Героїв УПА. На його переконання, Володимир Зеленський ухвалив хибне рішення.
Головні тези:
- Сікорський закликає не дозволити російській дезінформації посварити дві країни.
- Попри це, він закликає Україну визнати свою “помилку”.
Україна та Польща проводять непублічні переговори
Журналісти попросили у Сікорського прокоментувати рішення президента України Володимира Зеленського про присвоєння військовому підрозділу ССО імені "Героїв УПА".
За словами польського дипломата, він плекає надію на те, що українська влада відшукає "спосіб виправити цю помилку".
На його переконання, "історія є складною і не всіх героїв мають шанувати інші країни, але є межі".
Польський дипломат розраховує, що команда Володимира Зеленського врахує чутливість Варшави у цьому питанні.
На цьому тлі Радослав Сікорський офіційно підтвердив, що тривають закулісні переговори з офіційним Києвом.
Як вважає міністр, Варшава має право бути розчарованою і вимагати виправлення.
Попри це, не можна дозволити, щоб російська дезінформація посварила дві країни.
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