Я считаю, что президент Зеленский допустил ошибку — Сикорский

Шеф польской дипломатии Радослав Сикорский раскрыл подробности непубличных переговоров с Украиной о присвоении украинскому подразделению ССО наименования Героев УПА. По его убеждению, Владимир Зеленский принял ошибочное решение.
Главные тезисы
- Сикорский призывает не разрешить российской дезинформации рассорить две страны.
- Несмотря на это, он призывает Украину признать свою ошибку.
Украина и Польша проводят непубличные переговоры
Журналисты попросили у Сикорского прокомментировать решение президента Украины Владимира Зеленского о присвоении военному подразделению ССО имени "Героев УПА".
По словам польского дипломата, он питает надежду на то, что украинские власти отыщут "способ исправить эту ошибку".
По его убеждению, "история сложна и не всех героев должны уважать другие страны, но есть пределы".
Польский дипломат рассчитывает, что команда Владимира Зеленского учтет чувствительность Варшавы в этом вопросе.
На этом фоне Радослав Сикорский официально подтвердил, что продолжаются закулисные переговоры с официальным Киевом.
Как считает министр, Варшава имеет право быть разочарованой и требовать исправления “ошибки”.
Несмотря на это, нельзя позволить, чтобы российская дезинформация поссорила две страны.
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