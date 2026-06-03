Я считаю, что президент Зеленский допустил ошибку — Сикорский

Шеф польской дипломатии Радослав Сикорский раскрыл подробности непубличных переговоров с Украиной о присвоении украинскому подразделению ССО наименования Героев УПА. По его убеждению, Владимир Зеленский принял ошибочное решение.

Украина и Польша проводят непубличные переговоры

Журналисты попросили у Сикорского прокомментировать решение президента Украины Владимира Зеленского о присвоении военному подразделению ССО имени "Героев УПА".

По словам польского дипломата, он питает надежду на то, что украинские власти отыщут "способ исправить эту ошибку".

Я считаю, что президент Зеленский допустил ошибку. Радослав Сикорский Глава МИД Польши

По его убеждению, "история сложна и не всех героев должны уважать другие страны, но есть пределы".

Польский дипломат рассчитывает, что команда Владимира Зеленского учтет чувствительность Варшавы в этом вопросе.

Для них УПА ассоциируется с сопротивлением против советской власти, а для нас с Волынью, — напомнил глава МИД Польши. Поделиться

На этом фоне Радослав Сикорский официально подтвердил, что продолжаются закулисные переговоры с официальным Киевом.

Как считает министр, Варшава имеет право быть разочарованой и требовать исправления “ошибки”.

Несмотря на это, нельзя позволить, чтобы российская дезинформация поссорила две страны.