"Я вже старий". Том Гарді шокував фанатів новим зізнанням

Британський актор Том Гарді, який наразі є одним з головних секс-символів Голлівуд, неочікувано для всіх заявив, що вже вважає себе старим. Його зізнання здивувало багатьох, адже у вересні минулого року зірці виповнилося лише 47 років — як відомо, це зрілість, але аж ніяк не старість.

Гарді розкрив своє ставлення до віку

За словами актора, саме через свій вік вирішив зіграти головну роль у кримінальному серіалі "Мобленд".

Згідно з останніми даними, його прем'єра якого відбудеться вже 30 березня 2025 року.

Том Гарді заявив журналістам, що після завершення знімань у трилогії "Веном" він активно розмірковував над тим, щоб повернутися на батьківщину та залишити про себе слід там.

Окрім того, актор озвучив прогноз, що "Мобленд" можуть продовжити на кілька сезонів.

'I'm old and I'd like to stay somewhere for a bit'



Tom Hardy explains why he chose Guy Ritchie’s new crime series Mobland as his next project after he wrapped up Venom. pic.twitter.com/uQAmYrFCfc — Sky News (@SkyNews) March 28, 2025

Я старий і хотів би просто залишитися тут на деякий час, і це був один із варіантів, який з'явився після того, як я закінчив роботу над "Веном". Це дуже захопливо, я думаю, що це не один рік, і це постійний персонаж, і це дім, оскільки я повернувся до Великої Британії, і це чудово. Я вже старий, і мені хотілося б просто трохи побути тут, — заявив Гарді. Поширити

За його словами, сценарій охоплює багато тем, а персонажі виявилися дійсно дуже цікавими.