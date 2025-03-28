"Я вже старий". Том Гарді шокував фанатів новим зізнанням

Британський актор Том Гарді, який наразі є одним з головних секс-символів Голлівуд, неочікувано для всіх заявив, що вже вважає себе старим. Його зізнання здивувало багатьох, адже у вересні минулого року зірці виповнилося лише 47 років — як відомо, це зрілість, але аж ніяк не старість.
Головні тези:
- Актор пояснив своє рішення зіграти головну роль у кримінальному серіалі “Мобленд”.
- Після завершення роботи над “Веном” він захотів повернутися на батьківщину.
Гарді розкрив своє ставлення до віку
За словами актора, саме через свій вік вирішив зіграти головну роль у кримінальному серіалі "Мобленд".
Згідно з останніми даними, його прем'єра якого відбудеться вже 30 березня 2025 року.
Том Гарді заявив журналістам, що після завершення знімань у трилогії "Веном" він активно розмірковував над тим, щоб повернутися на батьківщину та залишити про себе слід там.
Окрім того, актор озвучив прогноз, що "Мобленд" можуть продовжити на кілька сезонів.
За його словами, сценарій охоплює багато тем, а персонажі виявилися дійсно дуже цікавими.
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