"Я вже старий". Том Гарді шокував фанатів новим зізнанням
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

"Я вже старий". Том Гарді шокував фанатів новим зізнанням

Том Гарді
Джерело:  Sky News

Британський актор Том Гарді, який наразі є одним з головних секс-символів Голлівуд, неочікувано для всіх заявив, що вже вважає себе старим. Його зізнання здивувало багатьох, адже у вересні минулого року зірці виповнилося лише 47 років — як відомо, це зрілість, але аж ніяк не старість.

Головні тези:

  • Актор пояснив своє рішення зіграти головну роль у кримінальному серіалі “Мобленд”.
  • Після завершення роботи над “Веном” він захотів повернутися на батьківщину.

Гарді розкрив своє ставлення до віку

За словами актора, саме через свій вік вирішив зіграти головну роль у кримінальному серіалі "Мобленд".

Згідно з останніми даними, його прем'єра якого відбудеться вже 30 березня 2025 року.

Том Гарді заявив журналістам, що після завершення знімань у трилогії "Веном" він активно розмірковував над тим, щоб повернутися на батьківщину та залишити про себе слід там.

Окрім того, актор озвучив прогноз, що "Мобленд" можуть продовжити на кілька сезонів.

Я старий і хотів би просто залишитися тут на деякий час, і це був один із варіантів, який з'явився після того, як я закінчив роботу над "Веном". Це дуже захопливо, я думаю, що це не один рік, і це постійний персонаж, і це дім, оскільки я повернувся до Великої Британії, і це чудово. Я вже старий, і мені хотілося б просто трохи побути тут, — заявив Гарді.

За його словами, сценарій охоплює багато тем, а персонажі виявилися дійсно дуже цікавими.

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