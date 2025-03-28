"Я уже стар". Том Харди шокировал фанатов новым признанием
Категория
Шоу-бизнес
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"Я уже стар". Том Харди шокировал фанатов новым признанием

Харди раскрыл свое отношение к возрасту
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Источник:  Sky News

Британский актер Том Харди, который является одним из главных секс-символов Голливуд, неожиданно для всех заявил, что уже считает себя старым. Его признание удивило многих, ведь в сентябре прошлого года звезде исполнилось всего 47 лет — как известно, это зрелость, но отнюдь не старость.

Главные тезисы

  • Актер объяснил свое решение сыграть главную роль в криминальном сериале "Мобленд".
  • После завершения работы над "Веном" он захотел вернуться на родину.

Харди раскрыл свое отношение к возрасту

По словам актера, именно из-за своего возраста решил сыграть главную роль в криминальном сериале "Мобленд".

Согласно последним данным, его премьера которого состоится уже 30 марта 2025 года.

Том Харди заявил журналистам, что после завершения съемок в трилогии "Веном" он активно размышлял над тем, чтобы вернуться на родину.

Кроме того, актер озвучил прогноз, что "Мобленд" могут продлить на несколько сезонов.

Я стар и хотел бы просто остаться здесь на время, и это был один из вариантов, который появился после того, как я закончил работу над "Веном". Это очень увлекательно, я думаю, что это не один год, и это постоянный персонаж, и это дом, поскольку я вернулся в Великобританию, и это здорово. Я уже стар, и мне хотелось бы просто немного побыть здесь, — заявил Харди.

По его словам, сценарий охватывает многие темы, а персонажи оказались действительно очень интересными.

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