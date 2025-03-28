"Я уже стар". Том Харди шокировал фанатов новым признанием

Британский актер Том Харди, который является одним из главных секс-символов Голливуд, неожиданно для всех заявил, что уже считает себя старым. Его признание удивило многих, ведь в сентябре прошлого года звезде исполнилось всего 47 лет — как известно, это зрелость, но отнюдь не старость.

Харди раскрыл свое отношение к возрасту

По словам актера, именно из-за своего возраста решил сыграть главную роль в криминальном сериале "Мобленд".

Согласно последним данным, его премьера которого состоится уже 30 марта 2025 года.

Том Харди заявил журналистам, что после завершения съемок в трилогии "Веном" он активно размышлял над тем, чтобы вернуться на родину.

Кроме того, актер озвучил прогноз, что "Мобленд" могут продлить на несколько сезонов.

'I'm old and I'd like to stay somewhere for a bit'



Tom Hardy explains why he chose Guy Ritchie’s new crime series Mobland as his next project after he wrapped up Venom. pic.twitter.com/uQAmYrFCfc — Sky News (@SkyNews) March 28, 2025

Я стар и хотел бы просто остаться здесь на время, и это был один из вариантов, который появился после того, как я закончил работу над "Веном". Это очень увлекательно, я думаю, что это не один год, и это постоянный персонаж, и это дом, поскольку я вернулся в Великобританию, и это здорово. Я уже стар, и мне хотелось бы просто немного побыть здесь, — заявил Харди. Поделиться

По его словам, сценарий охватывает многие темы, а персонажи оказались действительно очень интересными.