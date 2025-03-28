"Я уже стар". Том Харди шокировал фанатов новым признанием

Британский актер Том Харди, который является одним из главных секс-символов Голливуд, неожиданно для всех заявил, что уже считает себя старым. Его признание удивило многих, ведь в сентябре прошлого года звезде исполнилось всего 47 лет — как известно, это зрелость, но отнюдь не старость.
Главные тезисы
- Актер объяснил свое решение сыграть главную роль в криминальном сериале "Мобленд".
- После завершения работы над "Веном" он захотел вернуться на родину.
Харди раскрыл свое отношение к возрасту
По словам актера, именно из-за своего возраста решил сыграть главную роль в криминальном сериале "Мобленд".
Согласно последним данным, его премьера которого состоится уже 30 марта 2025 года.
Том Харди заявил журналистам, что после завершения съемок в трилогии "Веном" он активно размышлял над тем, чтобы вернуться на родину.
Кроме того, актер озвучил прогноз, что "Мобленд" могут продлить на несколько сезонов.
По его словам, сценарий охватывает многие темы, а персонажи оказались действительно очень интересными.
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