"Я змінився". Дантес уперше висловився про розрив зі своєю дівчиною
Відомий український співак Володимир Дантес вирішив врешті поділитися подробицями свого особистого життя. Доволі довго ширилися чутки про те, що його стосунки із дизайнеркою та рестораторкою Дашею Кацуріною завершилися. Артист вирішив розставити всі крапки над “і”.

Головні тези:

  • Володимир Дантес більше не приховує, що їхній роман добіг кінця.
  • Попри це, він продовжує демонструвати повагу до Даші та їхнього спільного минулого.

Дантес та Кацуріна більше не разом

Українська ведуча Раміна Екхакзай поцікавилася в артиста про досвід стосунків із дівчиною, у якої є діти.

На переконання Дантеса, кожна людина повинна робити власні висновки.

І боятися чогось… робити висновки про людину, чи є у неї діти чи ні… Ти ж обираєш людину… Треба пробувати. Ти обираєш людину. Все. І все, що пов’язано з цією людиною, — пояснив свій підхід співак.

Дантес також відверто зізнався, що обожнює відчуття кохання.

Він також у захваті від періоду, коли почуття лише зароджуються, а емоції є максимально яскравими.

На переконання співака, кохання не вибирає час, коли ти закохаєшся. Він також розкрив своє табу, яке з'явилося з досвідом.

Публічними стосунки робити, ну прямо точно ні… Я змінився. Раніше ти, напевно, хотів, щоб коментували, хотілося про це розмовляти, ти думав, що в цьому кайф… щоб усі бачили, які у вас стосунки. Зараз… особисте — це особисте, — заявив Дантес.

