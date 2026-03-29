"Я поменялся". Дантес впервые высказался о разрыве со своей девушкой
Источник:  online.ua

Известный украинский певец Владимир Дантес решил наконец поделиться подробностями своей личной жизни. Довольно долго ходили слухи о том, что его отношения с дизайнером и ресторатором Дашей Кацуриной завершились. Артист решил расставить все точки над "i".

Главные тезисы

  • Владимир Дантес больше не скрывает, что их роман подошел к концу.
  • Несмотря на это, он продолжает демонстрировать уважение к Даше и их общему прошлому.

Дантес и Кацурина больше не вместе

Украинская ведущая Рамина Экхакзай поинтересовалась у артиста об опыте отношений с девушкой, у которой есть дети.

По мнению Дантеса, каждый человек должен делать собственные выводы.

И бояться чего-то… делать выводы о человеке, есть ли у него дети или нет… Ты же выбираешь человека… Надо пробовать. Ты выбираешь человека. Все. И все, что связано с этим человеком, — объяснил свой подход певец.

Дантес также откровенно признался, что обожает чувство любви.

Он также в восторге от периода, когда чувства только зарождаются, а эмоции максимально яркие.

По убеждению певца, любовь не выбирает время, когда ты влюбишься. Он также раскрыл свое новое табу.

Публичными отношения делать, ну прямо нет… Я изменился. Раньше ты, наверное, хотел комментировать, хотелось об этом говорить, ты думал, что в этом кайф… чтобы все видели, какие у вас отношения. Сейчас… личное — это личное, — заявил Дантес.

