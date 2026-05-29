Ядро Землі неочікувано змінило напрямок — що сталося

За словами західних науковців, не так давно сталося те, чого вони дійсно не могли спрогнозувати — величезний потік рідкого металу всередині нашої планети, безпосередньо у ядрі, раптово розвернувся.

Що сталося з ядром Землі

Багато років поспіль наукова спільнота була переконана, що великі потоки у зовнішньому ядрі повільно рухаються на захід. Однак не так давно все різко почало змінюватися.

Насамперед йдеться про те, що широка ділянка залізовмісної рідини під екваторіальною частиною Тихого океану раптово змінила рух — зі слабкого західного на сильний східний.

Щоб зрозуміти, що насправді сталося, вчений Фредерік Дал Мадсен та його команда організували масштабне дослідження.

У його межах були проаналізовані дані за період з 1997 по 2025 рік — з супутників і наземних спостережень.

Науковці мали намір з'ясовувати ключову причину таких трансформацій: було це коротким коливанням, частиною циклу, чи все-таким новим сталим станом циркуляції ядра.