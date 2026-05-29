Ядро Землі неочікувано змінило напрямок — що сталося
Джерело:  earth.com

За словами західних науковців, не так давно сталося те, чого вони дійсно не могли спрогнозувати — величезний потік рідкого металу всередині нашої планети, безпосередньо у ядрі, раптово розвернувся. 

Головні тези:

  • Дослідження вказує на зв'язок цієї події із геомагнітним ривком 2017 року та змінами у внутрішньому ядрі.
  • Східний потік почав слабшати близько 6 років тому: це вказує на ймовірність нового розвороту.

Що сталося з ядром Землі

Багато років поспіль наукова спільнота була переконана, що великі потоки у зовнішньому ядрі повільно рухаються на захід. Однак не так давно все різко почало змінюватися.

Насамперед йдеться про те, що широка ділянка залізовмісної рідини під екваторіальною частиною Тихого океану раптово змінила рух — зі слабкого західного на сильний східний.

Щоб зрозуміти, що насправді сталося, вчений Фредерік Дал Мадсен та його команда організували масштабне дослідження.

У його межах були проаналізовані дані за період з 1997 по 2025 рік — з супутників і наземних спостережень.

Науковці мали намір з'ясовувати ключову причину таких трансформацій: було це коротким коливанням, частиною циклу, чи все-таким новим сталим станом циркуляції ядра.

Вчені також пов'язують цю подію з так званим геомагнітним ривком 2017 року — раптовою аномалією у поведінці магнітного поля. На думку Мадсена, зміни у потоці під Тихим океаном можуть бути пов'язані з одночасними змінами у внутрішньому ядрі Землі, про що свідчать дані геодезії та сейсмології.

