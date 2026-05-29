Ядро Земли неожиданно изменило направление — что случилось

Источник:  earth.com

По словам западных ученых, недавно произошло то, чего они действительно не могли спрогнозировать — огромный поток жидкого металла внутри нашей планеты, непосредственно в ядре, внезапно развернулся.

Главные тезисы

  • Исследование указывает на связь этого события с геомагнитным рывком 2017 и изменениями во внутреннем ядре.
  • Восточный поток начал ослабевать около шести лет назад: это указывает на вероятность нового разворота.

Многие годы научное сообщество было убеждено, что большие потоки во внешнем ядре медленно двигаются на запад. Однако недавно все резко начало меняться.

Прежде всего, речь идет о том, что широкий участок железосодержащей жидкости под экваториальной частью Тихого океана внезапно изменил движение — со слабого западного на сильное восточное.

Чтобы понять, что произошло, ученый Фредерик Дал Мадсен и его команда организовали масштабное исследование.

В его пределах были проанализированы данные за период с 1997 по 2025 год — со спутников и наземных наблюдений.

Ученые намеревались выяснять ключевую причину таких трансформаций: это было коротким колебанием, частью цикла, или все-таки новым постоянным состоянием циркуляции ядра.

Ученые также связывают это событие с так называемым геомагнитным рывком 2017 года — внезапной аномалией в поведении магнитного поля. По мнению Мадсена, изменения в потоке под Тихим океаном могут быть связаны с изменением во внутреннем ядре Земли, о чем свидетельствуют данные геодезии и сейсмологии.

