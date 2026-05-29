Ядро Земли неожиданно изменило направление — что случилось

По словам западных ученых, недавно произошло то, чего они действительно не могли спрогнозировать — огромный поток жидкого металла внутри нашей планеты, непосредственно в ядре, внезапно развернулся.

Что произошло с ядром Земли

Многие годы научное сообщество было убеждено, что большие потоки во внешнем ядре медленно двигаются на запад. Однако недавно все резко начало меняться.

Прежде всего, речь идет о том, что широкий участок железосодержащей жидкости под экваториальной частью Тихого океана внезапно изменил движение — со слабого западного на сильное восточное.

Чтобы понять, что произошло, ученый Фредерик Дал Мадсен и его команда организовали масштабное исследование.

В его пределах были проанализированы данные за период с 1997 по 2025 год — со спутников и наземных наблюдений.

Ученые намеревались выяснять ключевую причину таких трансформаций: это было коротким колебанием, частью цикла, или все-таки новым постоянным состоянием циркуляции ядра.