Як діятимуть графіки відключень світла 8 липня — відповідь Укренерго
Категорія
Економіка
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Як діятимуть графіки відключень світла 8 липня — відповідь Укренерго

Світло
Джерело:  Укренерго

8 липня графіки відключень світла в Україні застосовуватимуться впродовж всієї доби.

Головні тези:

  • 8 липня в Україні будуть відключення світла за 4 чергами протягом усієї доби згідно з графіками, наданими Укренерго.
  • Прогнози аналітиків вказують на можливі відключення світла й у майбутній зимовий період.
  • Є необхідність врахування багатьох складових при прогнозуванні ситуації в енергосистемі на зиму, включно з наявністю протиповітряної оборони та можливості ворога вражати енергетичну інфраструктуру.
  • За даними експертів, у зимовий період ситуація з електропостачанням буде майже аналогічна до літньої, з додатковими відключеннями приблизно на 4 години.

8 липня в Україні вимикатимуть світло за 4 чергами одразу

За даними Укренерго, з 00:00 до 14:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень, з 19:00 до 22:00 — чотири.

В інші години будуть застосовуватись три черги відключень одночасно.

Водночас в ДТЕК повідомили, що в Києві, а також в Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень з 14:00 і до кінця доби.

Споживання зростає через спеку, — пояснили в Укренерго.

Які прогнози роблять аналітики стосовно відключень світла взимку

За словами головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень Геннадія Рябцева, протягом майбутньої зими ситуація зі світлом може не зазнати змін і відключення триватимуть.

На жаль, нічого не зміниться. Графіки стабілізаційних вимкнень все одно будуть, тому що збільшення генерації компенсується зростанням споживання електричної енергії, — пояснює Рябцев.

Проте директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначає, що наразі важко прогнозувати ситуацію в енергосистемі на майбутню зиму.

Є багато невідомості: наявність протиповітряної оборони, нові можливості ворога вражати енергетичну інфраструктуру, наявність обладнання для ремонту тощо, — підкреслив експерт.

Він додав, що взимку ситуація зі світлом буде майже як у липні, але потрібно додати ще десь 4 години відключень.

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