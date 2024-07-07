Як діятимуть графіки відключень світла 8 липня — відповідь Укренерго

8 липня графіки відключень світла в Україні застосовуватимуться впродовж всієї доби.
Головні тези:
- 8 липня в Україні будуть відключення світла за 4 чергами протягом усієї доби згідно з графіками, наданими Укренерго.
- Прогнози аналітиків вказують на можливі відключення світла й у майбутній зимовий період.
- Є необхідність врахування багатьох складових при прогнозуванні ситуації в енергосистемі на зиму, включно з наявністю протиповітряної оборони та можливості ворога вражати енергетичну інфраструктуру.
- За даними експертів, у зимовий період ситуація з електропостачанням буде майже аналогічна до літньої, з додатковими відключеннями приблизно на 4 години.
8 липня в Україні вимикатимуть світло за 4 чергами одразу
За даними Укренерго, з 00:00 до 14:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень, з 19:00 до 22:00 — чотири.
В інші години будуть застосовуватись три черги відключень одночасно.
Водночас в ДТЕК повідомили, що в Києві, а також в Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень з 14:00 і до кінця доби.
Які прогнози роблять аналітики стосовно відключень світла взимку
За словами головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень Геннадія Рябцева, протягом майбутньої зими ситуація зі світлом може не зазнати змін і відключення триватимуть.
На жаль, нічого не зміниться. Графіки стабілізаційних вимкнень все одно будуть, тому що збільшення генерації компенсується зростанням споживання електричної енергії, — пояснює Рябцев.
Проте директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначає, що наразі важко прогнозувати ситуацію в енергосистемі на майбутню зиму.
Він додав, що взимку ситуація зі світлом буде майже як у липні, але потрібно додати ще десь 4 години відключень.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-