Как будут действовать графики отключения света 8 июля — ответ Укрэнерго

8 июля графики отключений света в Украине будут применяться на протяжении всех суток.

8 июля в Украине будут выключать свет за 4 очередями сразу

По данным Укрэнерго, с 00:00 до 14:00 облэнерго будут применять две очереди отключений, с 19:00 до 22:00 — четыре.

В другие часы будут применяться три очереди отключений одновременно.

В то же время в ДТЭК сообщили, что в Киеве, а также в Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях высока вероятность применения светло-серых зон отключений с 14:00 и до конца суток.

Потребление растет из-за жары, — объяснили в Укрэнерго. Поделиться

Какие прогнозы делают аналитики по отключениям света зимой

По словам главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований Геннадия Рябцева, в течение предстоящей зимы ситуация со светом может не претерпеть изменений и отключения будут продолжаться.

К сожалению, ничего не изменится. Графики стабилизационных отключений все равно будут, потому что увеличение генерации компенсируется ростом потребления электрической энергии, — объясняет Рябцев.

Однако директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечает, что сейчас сложно прогнозировать ситуацию в энергосистеме на предстоящую зиму.

Есть много неизвестности: наличие противовоздушной обороны, новые возможности врага поражать энергетическую инфраструктуру, наличие оборудования для ремонта и тому подобное, подчеркнул эксперт. Поделиться

Он добавил, что зимой ситуация со светом будет почти как в июле, но нужно добавить еще около 4 часов отключений.