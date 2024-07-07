Как будут действовать графики отключения света 8 июля — ответ Укрэнерго
Категория
Экономика
Дата публикации

Как будут действовать графики отключения света 8 июля — ответ Укрэнерго

Свет
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Источник:  Укрэнерго

8 июля графики отключений света в Украине будут применяться на протяжении всех суток.

Главные тезисы

  • Графики отключения света в Украине на 8 июля действуют на протяжении всего дня, в некоторые часы — за 4 очередями.
  • Прогнозы аналитиков указывают на возможные отключения света и в предстоящий зимний период.
  • Ситуация с электроснабжением зимой может быть аналогична летней, с дополнительными отключениями на 4 часа, по данным экспертов.
  • Увеличение потребления электрической энергии из-за жары приводит к высокой вероятности применения отключений в различных регионах Украины.

8 июля в Украине будут выключать свет за 4 очередями сразу

По данным Укрэнерго, с 00:00 до 14:00 облэнерго будут применять две очереди отключений, с 19:00 до 22:00 — четыре.

В другие часы будут применяться три очереди отключений одновременно.

В то же время в ДТЭК сообщили, что в Киеве, а также в Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях высока вероятность применения светло-серых зон отключений с 14:00 и до конца суток.

Потребление растет из-за жары, — объяснили в Укрэнерго.

Какие прогнозы делают аналитики по отключениям света зимой

По словам главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований Геннадия Рябцева, в течение предстоящей зимы ситуация со светом может не претерпеть изменений и отключения будут продолжаться.

К сожалению, ничего не изменится. Графики стабилизационных отключений все равно будут, потому что увеличение генерации компенсируется ростом потребления электрической энергии, — объясняет Рябцев.

Однако директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечает, что сейчас сложно прогнозировать ситуацию в энергосистеме на предстоящую зиму.

Есть много неизвестности: наличие противовоздушной обороны, новые возможности врага поражать энергетическую инфраструктуру, наличие оборудования для ремонта и тому подобное, подчеркнул эксперт.

Он добавил, что зимой ситуация со светом будет почти как в июле, но нужно добавить еще около 4 часов отключений.

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