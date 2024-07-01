Як діятимуть обмеження світла в Україні 2 липня — графіки

Як 2 липня відключатимуть світло

Зазначається, що 2 липня обленерго залучить три черги відключень одночасно протягом усієї доби.

Там уточнили, що такі обмеження змушені запровадити через значне зростання споживання під час спекотної погоди.

В "Укренерго" також закликали українців економно споживати електроенергію, коли світло є.

Нагадаємо, в Україні під час спекотної погоди значно зростає споживання електроенергії. Це пов'язано з тим, що багато людей користуються кондиціонерами. Останніми днями температура повітря по всій країні зросла до 30+ градусів.

Відключення світла в Україні

Українська енергетика зазнала дуже значних пошкоджень через російські удари. Росіяни знищили великі українські ТЕЦ та ТЕС, а також вивели з ладу Дніпровську гідроелектростанцію.

Ці пошкодження спричинили суттєвий дефіцит електроенергії в енергомережі України, а тому "Укренерго" довелося запроваджувати графіки відключення світла.

Як заявляли в енергокомпанії Yasno, за базовим сценарієм, взимку українці можуть щодня бути без світла по 12 годин.

Водночас в Міністерстві енергетики України заявляли, що поки зарано робити прогнози щодо тривалості відключень світла взимку.