Як діятимуть обмеження світла в Україні 2 липня — графіки

2 липня графіки відключень світла застосовуватимуть протягом усієї доби.
Головні тези:
- Обмеження світла зумовлені значним зростанням споживання електроенергії під час спекотної погоди
- Російські удари спричинили дефіцит електроенергії в Україні та пошкодження українських електростанцій
- Українці закликаються економно використовувати електроенергію та готуватися до можливих відключень світла навіть взимку
- Поки немає точних прогнозів щодо тривалості відключень світла взимку, проте ситуація залишається напруженою
Як 2 липня відключатимуть світло
Зазначається, що 2 липня обленерго залучить три черги відключень одночасно протягом усієї доби.
Там уточнили, що такі обмеження змушені запровадити через значне зростання споживання під час спекотної погоди.
В "Укренерго" також закликали українців економно споживати електроенергію, коли світло є.
Нагадаємо, в Україні під час спекотної погоди значно зростає споживання електроенергії. Це пов'язано з тим, що багато людей користуються кондиціонерами. Останніми днями температура повітря по всій країні зросла до 30+ градусів.
Відключення світла в Україні
Українська енергетика зазнала дуже значних пошкоджень через російські удари. Росіяни знищили великі українські ТЕЦ та ТЕС, а також вивели з ладу Дніпровську гідроелектростанцію.
Ці пошкодження спричинили суттєвий дефіцит електроенергії в енергомережі України, а тому "Укренерго" довелося запроваджувати графіки відключення світла.
Як заявляли в енергокомпанії Yasno, за базовим сценарієм, взимку українці можуть щодня бути без світла по 12 годин.
Водночас в Міністерстві енергетики України заявляли, що поки зарано робити прогнози щодо тривалості відключень світла взимку.
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