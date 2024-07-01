Как будут действовать ограничения света в Украине 2 июля — графики

2 июля графики отключений света будут применять в течение всех суток.

Как 2 июля будут отключать свет

Отмечается, что 2 июля облэнерго привлечет три очереди отключений одновременно в течение всех суток.

Там уточнили, что такие ограничения вынуждены ввести из-за значительного роста потребления в жаркую погоду.

В "Укрэнерго" также призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию, когда есть свет.

Напомним, в Украине в жаркую погоду значительно растет потребление электроэнергии. Это связано с тем, что многие пользуются кондиционерами. В последние дни температура воздуха по всей стране выросла до 30+ градусов.

Отключение света в Украине

Украинская энергетика получила очень значительные повреждения из-за российских ударов. Россияне уничтожили крупные украинские ТЭЦ и ТЭС, а также вывели из строя Днепровскую гидроэлектростанцию.

Эти повреждения повлекли за собой существенный дефицит электроэнергии в энергосети Украины, а потому "Укрэнерго" пришлось вводить графики отключения света.

Как заявляли в энергокомпании Yasno, по базовому сценарию зимой украинцы могут ежедневно быть без света по 12 часов.

В то же время в Министерстве энергетики Украины заявляли, что пока рано делать прогнозы относительно продолжительности отключений света зимой.