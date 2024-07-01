Как будут действовать ограничения света в Украине 2 июля — графики

2 июля графики отключений света будут применять в течение всех суток.
Главные тезисы
- Облэнерго намерены привлечь три очереди отключений одновременно в течение всего дня из-за значительного дефицита электроэнергии.
- Повреждения украинской энергетики после российских ударов привели к нехватке электроэнергии, что вынуждает вводить графики отключения света.
- Украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию и быть готовыми к возможным отключениям света в зимний период.
Как 2 июля будут отключать свет
Отмечается, что 2 июля облэнерго привлечет три очереди отключений одновременно в течение всех суток.
Там уточнили, что такие ограничения вынуждены ввести из-за значительного роста потребления в жаркую погоду.
В "Укрэнерго" также призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию, когда есть свет.
Напомним, в Украине в жаркую погоду значительно растет потребление электроэнергии. Это связано с тем, что многие пользуются кондиционерами. В последние дни температура воздуха по всей стране выросла до 30+ градусов.
Отключение света в Украине
Украинская энергетика получила очень значительные повреждения из-за российских ударов. Россияне уничтожили крупные украинские ТЭЦ и ТЭС, а также вывели из строя Днепровскую гидроэлектростанцию.
Эти повреждения повлекли за собой существенный дефицит электроэнергии в энергосети Украины, а потому "Укрэнерго" пришлось вводить графики отключения света.
Как заявляли в энергокомпании Yasno, по базовому сценарию зимой украинцы могут ежедневно быть без света по 12 часов.
В то же время в Министерстве энергетики Украины заявляли, что пока рано делать прогнозы относительно продолжительности отключений света зимой.
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