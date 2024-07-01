Укрэнерго увеличило ограничение света 1 июля — детали

В понедельник, 1 июля, с 16:00 до 24:00 объем ограничений электроснабжения будет больше, чем в другие часы в течение суток.
Главные тезисы
- На 1 июля Укрэнерго увеличило ограничение света в результате роста потребления в условиях жары.
- Предыдущие действия России привели к значительному дефициту электроэнергии в Украине.
- Планируется аварийная поставка электроэнергии из соседних стран, чтобы снизить объем ограничений потребления в стране.
- По базовому сценарию украинцы могут сталкиваться с ежедневными отключениями света по 12 часов зимой.
- Необходимо усовершенствовать энергетическую систему страны и искать возможности для улучшения ситуации с электроснабжением.
В понедельник вечером ограничений электричества будет больше
Отмечается, что по прогнозам потребление в понедельник ожидается почти на 5% выше, чем 30 июня.
Сообщается, что 30 июня Украина экстренно принимала излишки электроэнергии из энергосистемы Польши. Сегодня планируется аварийная поставка из соседних европейских стран для формирования резервов в энергосистеме и снижения объема ограничений потребления.
Отключение света в Украине
Украинская энергетика получила очень значительные повреждения из-за российских ударов. Россияне уничтожили крупные украинские ТЭЦ и ТЭС, а также вывели из строя Днепровскую гидроэлектростанцию.
Эти повреждения повлекли за собой существенный дефицит электроэнергии в энергосети Украины, а потому "Укрэнерго" пришлось вводить графики отключения света.
Как заявляли в энергокомпании Yasno, по базовому сценарию зимой украинцы могут ежедневно быть без света по 12 часов.
В то же время в Министерстве энергетики Украины заявляли, что пока рано делать прогнозы относительно продолжительности отключений света зимой.
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