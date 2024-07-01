Укрэнерго увеличило ограничение света 1 июля — детали
Категория
Экономика
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Укрэнерго увеличило ограничение света 1 июля — детали

Укрэнерго увеличило ограничение света 1 июля
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Источник:  Укрэнерго

В понедельник, 1 июля, с 16:00 до 24:00 объем ограничений электроснабжения будет больше, чем в другие часы в течение суток.

Главные тезисы

  • На 1 июля Укрэнерго увеличило ограничение света в результате роста потребления в условиях жары.
  • Предыдущие действия России привели к значительному дефициту электроэнергии в Украине.
  • Планируется аварийная поставка электроэнергии из соседних стран, чтобы снизить объем ограничений потребления в стране.
  • По базовому сценарию украинцы могут сталкиваться с ежедневными отключениями света по 12 часов зимой.
  • Необходимо усовершенствовать энергетическую систему страны и искать возможности для улучшения ситуации с электроснабжением.

В понедельник вечером ограничений электричества будет больше

Сегодня, 1 июля, облэнерго будут применять ограничения потребления на протяжении всех суток. Количество очередей графиков почасовых отключений будет увеличено с 16.00 до 24.00. Причина увеличения ограничений – рост потребления в связи с жарой, – говорится в сообщении.

Отмечается, что по прогнозам потребление в понедельник ожидается почти на 5% выше, чем 30 июня.

Сообщается, что 30 июня Украина экстренно принимала излишки электроэнергии из энергосистемы Польши. Сегодня планируется аварийная поставка из соседних европейских стран для формирования резервов в энергосистеме и снижения объема ограничений потребления.

Отключение света в Украине

Украинская энергетика получила очень значительные повреждения из-за российских ударов. Россияне уничтожили крупные украинские ТЭЦ и ТЭС, а также вывели из строя Днепровскую гидроэлектростанцию.

Эти повреждения повлекли за собой существенный дефицит электроэнергии в энергосети Украины, а потому "Укрэнерго" пришлось вводить графики отключения света.

Как заявляли в энергокомпании Yasno, по базовому сценарию зимой украинцы могут ежедневно быть без света по 12 часов.

В то же время в Министерстве энергетики Украины заявляли, что пока рано делать прогнозы относительно продолжительности отключений света зимой.

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