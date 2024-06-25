Укрэнерго увеличило ограничение света в Украине 25 июня
Категория
Экономика
Дата публикации

Укрэнерго увеличило ограничение света в Украине 25 июня

свет
Читати українською
Источник:  Укрэнерго

"Укрэнерго" увеличило объемы ограничений электроснабжения для потребителей во вторую половину дня 25 июня.

Главные тезисы

  • Укрэнерго увеличило ограничение электроснабжения в Украине 25 июня во вторую половину дня из-за снижения возможностей электростанций производить электроэнергию из-за вражеских атак.
  • В ходе масштабных обстрелов Россией весной этого года было уничтожено более 80% электрогенерации в Украине, что привело к введению графиков ограничения потребления электроэнергии.
  • Аварийные графики ограничений применяются при превышении лимитов потребления электроэнергии, а именно в случае атак на энергетические объекты.
  • В результате российских обстрелов Украина лишилась 9 гигаватт мощности, что требует регулярных ограничений для сохранения энергосистемы страны.
  • Жителям Украины рекомендовано следить за обновлением графиков отключений света на официальных сайтах облэнерго и их страницах в соцсетях для подготовки к возможным чрезвычайным ситуациям.

Что известно об ограничении света в Украине 25 июня

Сегодня, 25 июня, меры ограничения потребления действуют на протяжении всех суток. С 12:00 до 23:00 объем ограничений будет больше, — говорится в сообщении.

Также увеличенный объем ограничений применялся 25 июня с 02:00 до 05:00.

Причина — снижение возможностей электростанций производить электроэнергию из-за последствий восьми вражеских атак, — заявили в пресс-службе.

В "Укрэнерго" сообщили, что информацию о том, как это влияет на графики почасовых отключений в каждой области, можно посмотреть на официальных сайтах облэнерго и на их площадках в соцсетях.

Отключение света в Украине

В ходе масштабных обстрелов весной этого года Россия уничтожила более 80% электрогенерации в Украине. Поэтому по всей стране вводятся графики потребления электроэнергии, которые могут быть как плановыми, так и аварийными.

Аварийные графики применяются при превышении дневных лимитов потребления электроэнергии.

Напомним, ночью 22 июня армия РФ совершила новые атаки на энергетические объекты оператора системы передачи в южном и западном регионах.

Речь идет о Запорожской и Львовской областях.

Согласно последним данным, на одном из объектов в результате обстрела повреждено оборудование. Пострадали два энергетика, их доставили в больницу.

Также при обстреле отключалась воздушная линия электропередачи в восточном регионе, что привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте. Последствия уточняются, сообщили в ведомстве.

Как заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, из-за российских обстрелов Украина потеряла 9 гигаватт мощности. По его словам, отключения необходимы, чтобы энергосистема сохранила свою целостность и чтобы не допустить блекауту страной.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
1 июня в Украине снова будут выключать свет — детали
Выключение света
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
2 июня в Украине снова будут выключать свет — детали
свет
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Как выключить свет в Украине 19 июня — появились графики
свет

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?