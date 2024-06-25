Укрэнерго увеличило ограничение света в Украине 25 июня

"Укрэнерго" увеличило объемы ограничений электроснабжения для потребителей во вторую половину дня 25 июня.
Главные тезисы
- Укрэнерго увеличило ограничение электроснабжения в Украине 25 июня во вторую половину дня из-за снижения возможностей электростанций производить электроэнергию из-за вражеских атак.
- В ходе масштабных обстрелов Россией весной этого года было уничтожено более 80% электрогенерации в Украине, что привело к введению графиков ограничения потребления электроэнергии.
- Аварийные графики ограничений применяются при превышении лимитов потребления электроэнергии, а именно в случае атак на энергетические объекты.
- В результате российских обстрелов Украина лишилась 9 гигаватт мощности, что требует регулярных ограничений для сохранения энергосистемы страны.
- Жителям Украины рекомендовано следить за обновлением графиков отключений света на официальных сайтах облэнерго и их страницах в соцсетях для подготовки к возможным чрезвычайным ситуациям.
Что известно об ограничении света в Украине 25 июня
Также увеличенный объем ограничений применялся 25 июня с 02:00 до 05:00.
В "Укрэнерго" сообщили, что информацию о том, как это влияет на графики почасовых отключений в каждой области, можно посмотреть на официальных сайтах облэнерго и на их площадках в соцсетях.
Отключение света в Украине
В ходе масштабных обстрелов весной этого года Россия уничтожила более 80% электрогенерации в Украине. Поэтому по всей стране вводятся графики потребления электроэнергии, которые могут быть как плановыми, так и аварийными.
Аварийные графики применяются при превышении дневных лимитов потребления электроэнергии.
Напомним, ночью 22 июня армия РФ совершила новые атаки на энергетические объекты оператора системы передачи в южном и западном регионах.
Речь идет о Запорожской и Львовской областях.
Согласно последним данным, на одном из объектов в результате обстрела повреждено оборудование. Пострадали два энергетика, их доставили в больницу.
Как заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, из-за российских обстрелов Украина потеряла 9 гигаватт мощности. По его словам, отключения необходимы, чтобы энергосистема сохранила свою целостность и чтобы не допустить блекауту страной.
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