Укрэнерго увеличило ограничение света в Украине 25 июня

Что известно об ограничении света в Украине 25 июня

Сегодня, 25 июня, меры ограничения потребления действуют на протяжении всех суток. С 12:00 до 23:00 объем ограничений будет больше, — говорится в сообщении. Поделиться

Также увеличенный объем ограничений применялся 25 июня с 02:00 до 05:00.

Причина — снижение возможностей электростанций производить электроэнергию из-за последствий восьми вражеских атак, — заявили в пресс-службе.

В "Укрэнерго" сообщили, что информацию о том, как это влияет на графики почасовых отключений в каждой области, можно посмотреть на официальных сайтах облэнерго и на их площадках в соцсетях.

Отключение света в Украине

В ходе масштабных обстрелов весной этого года Россия уничтожила более 80% электрогенерации в Украине. Поэтому по всей стране вводятся графики потребления электроэнергии, которые могут быть как плановыми, так и аварийными.

Аварийные графики применяются при превышении дневных лимитов потребления электроэнергии.

Напомним, ночью 22 июня армия РФ совершила новые атаки на энергетические объекты оператора системы передачи в южном и западном регионах.

Речь идет о Запорожской и Львовской областях.

Согласно последним данным, на одном из объектов в результате обстрела повреждено оборудование. Пострадали два энергетика, их доставили в больницу.

Также при обстреле отключалась воздушная линия электропередачи в восточном регионе, что привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте. Последствия уточняются, сообщили в ведомстве. Поделиться

Как заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, из-за российских обстрелов Украина потеряла 9 гигаватт мощности. По его словам, отключения необходимы, чтобы энергосистема сохранила свою целостность и чтобы не допустить блекауту страной.