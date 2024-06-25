Укренерго збільшило обмеження світла в Україні 25 червня

Що відомо про обмеження світла в Україні 25 червня

Сьогодні, 25 червня, заходи обмеження споживання діють протягом всієї доби. З 12:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим, — йдеться в повідомленні. Поширити

Також збільшений обсяг обмежень застосовувався 25 червня з 02:00 до 05:00.

Причина — зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки восьми ворожих атак, — заявили в прес-службі.

В "Укренерго" повідомили, що інформацію про те, як саме це впливає на графіки погодинних відключень у кожній області, можна подивитися на офіційних сайтах обленерго та на їхніх майданчиках у соцмережах.

Відключення світла в Україні

Під час масштабних обстрілів навесні цього року Росія знищила понад 80% електрогенерації в Україні. Через це по всій країні вводяться графіки споживання електроенергії, які можуть бути як плановими, так і аварійними.

Аварійні графіки застосовуються у разі перевищення денних лімітів споживання електроенергії.

Нагадаємо, уночі 22 червня армія РФ здійснила нові атаки на енергетичні об’єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах

Йдеться про Запорізьку та Львівську області.

Згідно з останніми даними, на одному з об’єктів внаслідок обстрілу пошкоджене обладнання. Постраждали двоє енергетиків, їх доправили до лікарні.

Також під час обстрілу відключалася повітряна лінія електропередачі у східному регіоні, що призвело до зниження навантаження на генеруючому об’єкті. Наслідки уточнюються, — повідомили у відомстві. Поширити

Як заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, через російські обстріли Україна втратила 9 гігават потужності. За його словами, відключення необхідні, щоб енергосистема зберегла свою цілісність і щоб не допустити блекауту країною.