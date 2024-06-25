Укренерго збільшило обмеження світла в Україні 25 червня

"Укренерго" збільшило обсяги обмежень електропостачання для споживачів на другу половину дня 25 червня.
Головні тези:
- Укренерго збільшило обмеження електропостачання в Україні 25 червня на другу половину дня через зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через ворожі атаки.
- Під час масштабних обстрілів Росією навесні цього року було знищено понад 80% електрогенерації в Україні, що призвело до введення графіків обмеження споживання електроенергії.
- Аварійні графіки обмежень застосовуються у разі перевищення лімітів споживання електроенергії, а саме у разі атак на енергетичні об'єкти.
- У результаті російських обстрілів Україна втратила 9 гігават потужності, що вимагає регулярних обмежень для збереження енергосистеми країни.
- Мешканцям України рекомендовано слідкувати за оновленнями щодо графіків відключень світла на офіційних сайтах обленерго та їхніх сторінках у соцмережах для підготовки до можливих надзвичайних ситуацій.
Що відомо про обмеження світла в Україні 25 червня
Також збільшений обсяг обмежень застосовувався 25 червня з 02:00 до 05:00.
В "Укренерго" повідомили, що інформацію про те, як саме це впливає на графіки погодинних відключень у кожній області, можна подивитися на офіційних сайтах обленерго та на їхніх майданчиках у соцмережах.
Відключення світла в Україні
Під час масштабних обстрілів навесні цього року Росія знищила понад 80% електрогенерації в Україні. Через це по всій країні вводяться графіки споживання електроенергії, які можуть бути як плановими, так і аварійними.
Аварійні графіки застосовуються у разі перевищення денних лімітів споживання електроенергії.
Нагадаємо, уночі 22 червня армія РФ здійснила нові атаки на енергетичні об’єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах
Йдеться про Запорізьку та Львівську області.
Згідно з останніми даними, на одному з об’єктів внаслідок обстрілу пошкоджене обладнання. Постраждали двоє енергетиків, їх доправили до лікарні.
Як заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, через російські обстріли Україна втратила 9 гігават потужності. За його словами, відключення необхідні, щоб енергосистема зберегла свою цілісність і щоб не допустити блекауту країною.
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