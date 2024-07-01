Укренерго збільшило обмеження світла 1 липня — деталі

У понеділок, 1 липня, із 16:00 до 24:00 обсяг обмежень електропостачання буде більшим, ніж в інші години упродовж доби.
Головні тези:
- На 1 липня Укренерго збільшило обмеження світла внаслідок зростання споживання в умовах спеки.
- Попередні дії Росії призвели до значного дефіциту електроенергії в Україні.
- Планується аварійне постачання електроенергії з сусідніх країн, щоб знизити обсяг обмежень споживання у країні.
- За базовим сценарієм, українці можуть стикатися з щоденними відключеннями світла по 12 годин взимку.
- Потрібно удосконалювати енергетичну систему країни та шукати можливості для покращення ситуації з електропостачанням.
У понеділок увечері обмежень електрики буде більше
Зазначається, що за прогнозами споживання у понеділок очікується майже на 5% вищим, ніж 30 червня.
Повідомляється також, що 30 червня Україна екстрено приймала надлишки електроенергії з енергосистеми Польщі. Сьогодні планується аварійне постачання з сусідніх європейських країн для формування резервів в енергосистемі та зниження обсягу обмежень споживання.
Відключення світла в Україні
Українська енергетика зазнала дуже значних пошкоджень через російські удари. Росіяни знищили великі українські ТЕЦ та ТЕС, а також вивели з ладу Дніпровську гідроелектростанцію.
Ці пошкодження спричинили суттєвий дефіцит електроенергії в енергомережі України, а тому "Укренерго" довелося запроваджувати графіки відключення світла.
Як заявляли в енергокомпанії Yasno, за базовим сценарієм, взимку українці можуть щодня бути без світла по 12 годин.
Водночас в Міністерстві енергетики України заявляли, що поки зарано робити прогнози щодо тривалості відключень світла взимку.
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