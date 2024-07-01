Укренерго збільшило обмеження світла 1 липня — деталі

У понеділок, 1 липня, із 16:00 до 24:00 обсяг обмежень електропостачання буде більшим, ніж в інші години упродовж доби.

У понеділок увечері обмежень електрики буде більше

Сьогодні, 1 липня, обленерго застосовуватимуть обмеження споживання протягом всієї доби. Кількість черг графіків погодинних відключень буде збільшена з 16.00 до 24.00. Причина збільшення обмежень — зростання споживання у зв’язку зі спекою, — йдеться у повідомленні. Поширити

Зазначається, що за прогнозами споживання у понеділок очікується майже на 5% вищим, ніж 30 червня.

Повідомляється також, що 30 червня Україна екстрено приймала надлишки електроенергії з енергосистеми Польщі. Сьогодні планується аварійне постачання з сусідніх європейських країн для формування резервів в енергосистемі та зниження обсягу обмежень споживання.

Відключення світла в Україні

Українська енергетика зазнала дуже значних пошкоджень через російські удари. Росіяни знищили великі українські ТЕЦ та ТЕС, а також вивели з ладу Дніпровську гідроелектростанцію.

Ці пошкодження спричинили суттєвий дефіцит електроенергії в енергомережі України, а тому "Укренерго" довелося запроваджувати графіки відключення світла.

Як заявляли в енергокомпанії Yasno, за базовим сценарієм, взимку українці можуть щодня бути без світла по 12 годин.

Водночас в Міністерстві енергетики України заявляли, що поки зарано робити прогнози щодо тривалості відключень світла взимку.