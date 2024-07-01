Укренерго збільшило обмеження світла 1 липня — деталі
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Укренерго збільшило обмеження світла 1 липня — деталі

Укренерго збільшило обмеження світла 1 липня
Джерело:  Укренерго

У понеділок, 1 липня, із 16:00 до 24:00 обсяг обмежень електропостачання буде більшим, ніж в інші години упродовж доби.

Головні тези:

  • На 1 липня Укренерго збільшило обмеження світла внаслідок зростання споживання в умовах спеки.
  • Попередні дії Росії призвели до значного дефіциту електроенергії в Україні.
  • Планується аварійне постачання електроенергії з сусідніх країн, щоб знизити обсяг обмежень споживання у країні.
  • За базовим сценарієм, українці можуть стикатися з щоденними відключеннями світла по 12 годин взимку.
  • Потрібно удосконалювати енергетичну систему країни та шукати можливості для покращення ситуації з електропостачанням.

У понеділок увечері обмежень електрики буде більше

Сьогодні, 1 липня, обленерго застосовуватимуть обмеження споживання протягом всієї доби. Кількість черг графіків погодинних відключень буде збільшена з 16.00 до 24.00. Причина збільшення обмежень — зростання споживання у зв’язку зі спекою, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за прогнозами споживання у понеділок очікується майже на 5% вищим, ніж 30 червня.

Повідомляється також, що 30 червня Україна екстрено приймала надлишки електроенергії з енергосистеми Польщі. Сьогодні планується аварійне постачання з сусідніх європейських країн для формування резервів в енергосистемі та зниження обсягу обмежень споживання.

Відключення світла в Україні

Українська енергетика зазнала дуже значних пошкоджень через російські удари. Росіяни знищили великі українські ТЕЦ та ТЕС, а також вивели з ладу Дніпровську гідроелектростанцію.

Ці пошкодження спричинили суттєвий дефіцит електроенергії в енергомережі України, а тому "Укренерго" довелося запроваджувати графіки відключення світла.

Як заявляли в енергокомпанії Yasno, за базовим сценарієм, взимку українці можуть щодня бути без світла по 12 годин.

Водночас в Міністерстві енергетики України заявляли, що поки зарано робити прогнози щодо тривалості відключень світла взимку.

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