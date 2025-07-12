Як домашні улюбленці впливають на здоров’я власників — дані досліджень

Домашні улюбленці приносять багато радості своїм господарям. При цьому щоденні прогулянки з ними можуть послаблювати стрес та навіть знижувати тиск. Дослідження доводять, що тваринки позитивно впливають на психічне та фізичне здоров’я, зокрема на здоров’я серця.

Домашні тварини позитивно впливають на здоров’я серця власників

Домашні тварини справді можуть заспокоювати. Національний інститут здоров’я США зазначає, що наявність домашнього улюбленця допомагає знизити стрес і рівень кортизолу — гормону, що виробляється у відповідь на стрес. Підвищений кортизол може сприяти підвищенню артеріального тиску та рівня холестерину.

Дослідження також показали, що власники тварин мали нижчий пульс порівняно з тими, хто не має домашніх улюбленців.

Хоча більшість досліджень присвячені собакам і котам, інші тварини також можуть знижувати стрес. Наприклад, спостереження за рибками в акваріумі може бути заспокійливим методом

Також наявність тварин вдома може допомогти зменшити відчуття самотності та покращити настрій. Поширити

Люди, які мають домашніх улюбленців, у 4 рази частіше досягають рекомендованої норми фізичної активності — 150-300 хвилин на тиждень.

Огляд досліджень 2022 року виявив, що власники котів на 42% рідше страждають на підвищений тиск, ніж ті, хто не має домашніх тварин. А власники собак — на 31%.

Дослідники помітили, що вплив наявності тварин на рівень тиску особливо сильний під час безпосереднього контакту (наприклад, під час погладжування).

Люди, які мають домашніх улюбленців зазвичай більше рухаються, ніж ті, хто не має тварин.

Особливо це стосується господарів собак, з якими потрібно часто гуляти. Дослідження британських вчених показало, що власники чотирилапих в середньому гуляють на 22 хвилини довше, ніж люди без собак. Вони також менше часу проводять сидячи.

Крім того, люди, які мають домашніх улюбленців, у 4 рази частіше досягають рекомендованої норми фізичної активності — 150-300 хвилин на тиждень. Дослідження підтверджують, що виконання таких навантажень може знизити ризик серцево-судинної смерті на 22-25%. Поширити

Кіт і собака

Метааналіз за участю понад 3 мільйонів людей показав, що власники собак мали на 65% нижчий ризик смерті від серцевого нападу. Загальний ризик смерті від будь-якого серцево-судинного захворювання у власників собак знизився на 31% у порівнянні з показниками людей без домашніх тварин.

Автори дослідження припустили, що це може бути пов’язано зі збільшенням фізичної активності, але також підкреслили позитивний соціальний та психологічний вплив собак.

Більшість досліджень щодо домашніх тварин присвячені собакам і котам. Одне з них показало, що найкращим вибором для людей віком від 65 років були собака та кіт разом.

Щодо порід собак, дослідження 2017 року виявило, що мисливські породи найкраще знижують ризик серцевих захворювань. Адже проведення часу з такою активною твариною сприяє постійному виконанню певних фізичних навантажень.

Важливо розуміти, що не варто заводити тварину лише через очікування користі для серця. Американська асоціація серця радить не робити цього та пам’ятати, що власник несе відповідальність за життя домашнього улюбленця.