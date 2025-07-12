Как домашние любимцы влияют на здоровье владельцев — данные исследований

Домашние питомцы приносят много радости своим хозяевам. При этом ежедневные прогулки с ними могут ослаблять стресс и даже снижать давление. Исследования доказывают, что животные оказывают положительное влияние на психическое и физическое здоровье, в частности на здоровье сердца.
Главные тезисы
- Домашние питомцы помогают снижать уровень стресса и кортизола, что благоприятно влияет на здоровье сердца.
- Прогулки с домашними животными улучшают физическую активность владельцев и помогают достичь рекомендуемой нормы еженедельной тренировки.
- Исследования показывают, что наличие домашних питомцев помогает уменьшить чувство одиночества, улучшить настроение и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Домашние животные положительно влияют на здоровье сердца владельцев
Домашние животные могут успокаивать. Национальный институт здоровья США отмечает, что наличие домашнего любимца помогает снизить стресс и уровень кортизола — гормона, вырабатываемого в ответ на стресс. Повышенный кортизол может способствовать повышению АД и уровня холестерина.
Исследования также показали, что владельцы животных имели более низкий пульс по сравнению с теми, кто не имеет домашних питомцев.
Хотя большинство исследований посвящены собакам и кошкам, другие животные также могут снижать стресс. К примеру, наблюдение за рыбками в аквариуме может быть успокаивающим методом.
Люди, имеющие домашних любимцев, в 4 раза чаще достигают рекомендуемой нормы физической активности — 150-300 минут в неделю.
Обзор исследований 2022 года обнаружил, что владельцы кошек на 42% реже страдают повышенным давлением, чем те, кто не имеет домашних животных. А владельцы собак — на 31%.
Исследователи заметили, что влияние наличия животных на уровень давления особенно сильно во время непосредственного контакта (например, при поглаживании).
Люди, имеющие домашних любимцев обычно больше двигаются, чем те, у кого нет животных.
Особенно это касается хозяев собак, с которыми нужно часто гулять. Исследование британских ученых показало, что владельцы четырехлапых в среднем гуляют на 22 минуты дольше людей без собак. Они также меньше времени проводят сидя.
Метаанализ с участием более 3 миллионов человек показал, что владельцы собак имели на 65% более низкий риск смерти от сердечного приступа. Общий риск смерти от какого-либо сердечно-сосудистого заболевания у владельцев собак снизился на 31% по сравнению с показателями людей без домашних животных.
Авторы исследования предположили, что это может быть связано с увеличением физической активности, но подчеркнули также положительное социальное и психологическое влияние собак.
Большинство исследований по домашним животным посвящены собакам и котам. Одно из них показало, что лучшим выбором для людей от 65 лет были собака и кот вместе.
Относительно пород собак исследование 2017 года выявило, что охотничьи породы лучше снижают риск сердечных заболеваний. Ведь времяпрепровождение с таким активным животным способствует постоянному выполнению определенных физических нагрузок.
Важно понимать, что не стоит заводить животное только из-за ожиданий пользы для сердца. Американская ассоциация сердца советует не делать этого и помнить, что владелец несет ответственность за жизнь домашнего питомца.
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