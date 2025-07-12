Как домашние любимцы влияют на здоровье владельцев — данные исследований
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Как домашние любимцы влияют на здоровье владельцев — данные исследований

кот
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Источник:  Украинская правда

Домашние питомцы приносят много радости своим хозяевам. При этом ежедневные прогулки с ними могут ослаблять стресс и даже снижать давление. Исследования доказывают, что животные оказывают положительное влияние на психическое и физическое здоровье, в частности на здоровье сердца.

Главные тезисы

  • Домашние питомцы помогают снижать уровень стресса и кортизола, что благоприятно влияет на здоровье сердца.
  • Прогулки с домашними животными улучшают физическую активность владельцев и помогают достичь рекомендуемой нормы еженедельной тренировки.
  • Исследования показывают, что наличие домашних питомцев помогает уменьшить чувство одиночества, улучшить настроение и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Домашние животные положительно влияют на здоровье сердца владельцев

Домашние животные могут успокаивать. Национальный институт здоровья США отмечает, что наличие домашнего любимца помогает снизить стресс и уровень кортизола — гормона, вырабатываемого в ответ на стресс. Повышенный кортизол может способствовать повышению АД и уровня холестерина.

Исследования также показали, что владельцы животных имели более низкий пульс по сравнению с теми, кто не имеет домашних питомцев.

Хотя большинство исследований посвящены собакам и кошкам, другие животные также могут снижать стресс. К примеру, наблюдение за рыбками в аквариуме может быть успокаивающим методом.

Также наличие животных на дому может помочь уменьшить чувство одиночества и улучшить настроение.

Люди, имеющие домашних любимцев, в 4 раза чаще достигают рекомендуемой нормы физической активности — 150-300 минут в неделю.

Обзор исследований 2022 года обнаружил, что владельцы кошек на 42% реже страдают повышенным давлением, чем те, кто не имеет домашних животных. А владельцы собак — на 31%.

Исследователи заметили, что влияние наличия животных на уровень давления особенно сильно во время непосредственного контакта (например, при поглаживании).

Люди, имеющие домашних любимцев обычно больше двигаются, чем те, у кого нет животных.

Особенно это касается хозяев собак, с которыми нужно часто гулять. Исследование британских ученых показало, что владельцы четырехлапых в среднем гуляют на 22 минуты дольше людей без собак. Они также меньше времени проводят сидя.

Кроме того, люди, имеющие домашних любимцев, в 4 раза чаще достигают рекомендуемой нормы физической активности — 150-300 минут в неделю. Исследования подтверждают, что выполнение таких нагрузок может снизить риск сердечно-сосудистой смерти на 22-25%.

Кот и собака

Метаанализ с участием более 3 миллионов человек показал, что владельцы собак имели на 65% более низкий риск смерти от сердечного приступа. Общий риск смерти от какого-либо сердечно-сосудистого заболевания у владельцев собак снизился на 31% по сравнению с показателями людей без домашних животных.

Авторы исследования предположили, что это может быть связано с увеличением физической активности, но подчеркнули также положительное социальное и психологическое влияние собак.

Большинство исследований по домашним животным посвящены собакам и котам. Одно из них показало, что лучшим выбором для людей от 65 лет были собака и кот вместе.

Относительно пород собак исследование 2017 года выявило, что охотничьи породы лучше снижают риск сердечных заболеваний. Ведь времяпрепровождение с таким активным животным способствует постоянному выполнению определенных физических нагрузок.

Важно понимать, что не стоит заводить животное только из-за ожиданий пользы для сердца. Американская ассоциация сердца советует не делать этого и помнить, что владелец несет ответственность за жизнь домашнего питомца.

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