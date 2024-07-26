За словами керівника Центру військової розвідки Естонії, полковника Антса Ківісельга, незважаючи на значні втрати, окупаційна армія РФ має змогу продовжувати злочинну війну проти України протягом 2025 року і протягом кількох найближчих років.

Чи достатньо в Росії сил для продовження війни проти України

Ківісельг підкреслив, що окупаційна армія РФ не досягає цілей літнього наступу в Україні, що дає змогу українським військовим утримувати оборону протягом найближчих місяців.

Зокрема, у якості прикладу, очільник естонської військової розвідки навів відбиття ЗСУ масованого наступу російських окупантів у напрямку Курахового на Донеччині.

Можливо, спроба цього тижня – це ще одна така відчайдушна спроба трошки протиснутись збоку і спробувати вплинути на тили українців таким чином, щоб ті інші ділянки, де йдуть активні бойові дії, щоб українці були змушені вийти звідти просто тому, що їхні логістичні шляхи десь відрізані, - припустив Ківісельг. Поширити

Вбиті військові армії РФ у війні проти України

Коли у Росії може виникнути дефіцит озброєнь та військової техніки

Разом з тим він закликав уникати оптимістичних оцінок щодо вичерпання запасів військової техніки в російських окупантів.

На жаль, я не можу стверджувати, що у Росії точно закінчиться військова техніка у 2025 році, тому що у них також є якісь партнери або союзники, які все одно будуть надавати або надсилати їм ресурси для ведення війни. Чи то Північна Корея, чи то Іран, - пояснює керівник естонської військової розвідки. Поширити

Однак він констатував, що із поточними втратами техніки та особового складу Росії буде дедалі важче поповнювати підрозділи свіжими та резервними силами.

За словами Ківісельга, тільки протягом червня окупаційна армія РФ втрачала на фронті від 1 тис до 1,8 тис солдатів щодня.