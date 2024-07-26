За словами керівника Центру військової розвідки Естонії, полковника Антса Ківісельга, незважаючи на значні втрати, окупаційна армія РФ має змогу продовжувати злочинну війну проти України протягом 2025 року і протягом кількох найближчих років.
Головні тези:
- Окупаційна армія Росії має можливість продовжувати війну проти України ще щонайменше кілька років .
- Ресурси та техніка Армії РФ дозволяють продовжувати війну у найближчі роки, хоча можливість дефіциту озброєнь не виключена.
- Участь партнерів та союзників може збільшити ресурси Росії для ведення війни проти України.
- Населення Росії впливає на можливість поповнення особового складу армії, але поточні втрати впливають на військові можливості країни-агресорки.
- Естонська розвідка закликає до обачності щодо оцінок щодо вичерпання російських ресурсів для ведення війни.
Чи достатньо в Росії сил для продовження війни проти України
Ківісельг підкреслив, що окупаційна армія РФ не досягає цілей літнього наступу в Україні, що дає змогу українським військовим утримувати оборону протягом найближчих місяців.
Зокрема, у якості прикладу, очільник естонської військової розвідки навів відбиття ЗСУ масованого наступу російських окупантів у напрямку Курахового на Донеччині.
Коли у Росії може виникнути дефіцит озброєнь та військової техніки
Разом з тим він закликав уникати оптимістичних оцінок щодо вичерпання запасів військової техніки в російських окупантів.
Однак він констатував, що із поточними втратами техніки та особового складу Росії буде дедалі важче поповнювати підрозділи свіжими та резервними силами.
За словами Ківісельга, тільки протягом червня окупаційна армія РФ втрачала на фронті від 1 тис до 1,8 тис солдатів щодня.
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