Як довго Росія зможе продовжувати війну проти України — прогноз розвідки Естонії
Категорія
Україна
Дата публікації

Як довго Росія зможе продовжувати війну проти України — прогноз розвідки Естонії

Танки армії РФ
Джерело:  ERR

За словами керівника Центру військової розвідки Естонії, полковника Антса Ківісельга, незважаючи на значні втрати, окупаційна армія РФ має змогу продовжувати злочинну війну проти України протягом 2025 року і протягом кількох найближчих років. 

Головні тези:

  • Окупаційна армія Росії має можливість продовжувати війну проти України ще щонайменше кілька років .
  • Ресурси та техніка Армії РФ дозволяють продовжувати війну у найближчі роки, хоча можливість дефіциту озброєнь не виключена.
  • Участь партнерів та союзників може збільшити ресурси Росії для ведення війни проти України.
  • Населення Росії впливає на можливість поповнення особового складу армії, але поточні втрати впливають на військові можливості країни-агресорки.
  • Естонська розвідка закликає до обачності щодо оцінок щодо вичерпання російських ресурсів для ведення війни.

Чи достатньо в Росії сил для продовження війни проти України

Ківісельг підкреслив, що окупаційна армія РФ не досягає цілей літнього наступу в Україні, що дає змогу українським військовим утримувати оборону протягом найближчих місяців.

Зокрема, у якості прикладу, очільник естонської військової розвідки навів відбиття ЗСУ масованого наступу російських окупантів у напрямку Курахового на Донеччині.

Можливо, спроба цього тижня – це ще одна така відчайдушна спроба трошки протиснутись збоку і спробувати вплинути на тили українців таким чином, щоб ті інші ділянки, де йдуть активні бойові дії, щоб українці були змушені вийти звідти просто тому, що їхні логістичні шляхи десь відрізані, - припустив Ківісельг.

Армія РФ ще здатна продовжувати війну проти України у найближчі роки
Вбиті військові армії РФ у війні проти України

Коли у Росії може виникнути дефіцит озброєнь та військової техніки

Разом з тим він закликав уникати оптимістичних оцінок щодо вичерпання запасів військової техніки в російських окупантів.

На жаль, я не можу стверджувати, що у Росії точно закінчиться військова техніка у 2025 році, тому що у них також є якісь партнери або союзники, які все одно будуть надавати або надсилати їм ресурси для ведення війни. Чи то Північна Корея, чи то Іран, - пояснює керівник естонської військової розвідки.

Однак він констатував, що із поточними втратами техніки та особового складу Росії буде дедалі важче поповнювати підрозділи свіжими та резервними силами.

За словами Ківісельга, тільки протягом червня окупаційна армія РФ втрачала на фронті від 1 тис до 1,8 тис солдатів щодня.

Але в той же час населення Росії все ще настільки велике, що поки що не спостерігається тенденції до серйозних змін на фронті, - підкреслив керівник естонської розвідки.

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