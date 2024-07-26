Как долго Россия сможет продолжать войну против Украины - прогноз разведки Эстонии
Категория
Украина
Дата публикации

Как долго Россия сможет продолжать войну против Украины - прогноз разведки Эстонии

Танки армии РФ
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Источник:  ERR

По словам руководителя Центра военной разведки Эстонии, полковника Антса Кивисельга, несмотря на значительные потери, оккупационная армия РФ имеет возможность продолжать преступную войну против Украины в течение 2025 года и несколько ближайших лет.

Главные тезисы

  • Оккупационная армия РФ способна продержаться в войне против Украины еще несколько лет.
  • Российские ресурсы и техника обеспечивают возможность продолжения военных действий, но дефицит вооружений не исключен.
  • Участие партнеров и союзников может увеличить ресурсы России для ведения войны.
  • Пополнение личного состава армии РФ оказывает влияние на военные способности, но текущие потери затрудняют пополнение подразделений.
  • Эстонская разведка призывает к осмотрительности в оценках исчерпания российских ресурсов для ведения войны.

Достаточно ли у России сил для продолжения войны против Украины

Кивисельг подчеркнул, что оккупационная армия РФ не достигает целей летнего наступления в Украине, что позволяет украинским военным удерживать оборону в ближайшие месяцы.

В частности, в качестве примера, глава эстонской военной разведки привел отражение ВСУ массированного наступления российских оккупантов в направлении Курахово Донецкой области.

Возможно, попытка этой недели – это еще одна такая отчаянная попытка немного протиснуться со стороны и попытаться повлиять на тылы украинцев таким образом, чтобы те другие участки, где идут активные боевые действия, чтобы украинцы были вынуждены выйти оттуда просто потому, что их логистические пути где-то отрезаны. , – предположил Кивисельг.

Армия РФ еще способна продолжать войну против Украины в ближайшие годы
Убитые военные армии РФ в войне против Украины

Когда в России может возникнуть дефицит вооружений и военной техники

Вместе с тем он призвал избегать оптимистических оценок исчерпания запасов военной техники у российских оккупантов.

К сожалению, я не могу утверждать, что в России точно закончится военная техника в 2025 году, потому что у них также есть какие-нибудь партнеры или союзники, которые все равно будут предоставлять или направлять им ресурсы для ведения войны. То ли Северная Корея, то ли Иран, – объясняет руководитель эстонской военной разведки.

Однако он констатировал, что с текущими потерями техники и личного состава России все труднее будет пополнять подразделения свежими и резервными силами.

По словам Кивисельга, только в течение июня оккупационная армия РФ теряла на фронте от 1 тыс. до 1,8 тыс. солдат ежедневно.

Но в то же время население России все еще настолько велико, что пока не наблюдается тенденции к серьезным изменениям на фронте, подчеркнул руководитель эстонской разведки.

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