По словам руководителя Центра военной разведки Эстонии, полковника Антса Кивисельга, несмотря на значительные потери, оккупационная армия РФ имеет возможность продолжать преступную войну против Украины в течение 2025 года и несколько ближайших лет.

Достаточно ли у России сил для продолжения войны против Украины

Кивисельг подчеркнул, что оккупационная армия РФ не достигает целей летнего наступления в Украине, что позволяет украинским военным удерживать оборону в ближайшие месяцы.

В частности, в качестве примера, глава эстонской военной разведки привел отражение ВСУ массированного наступления российских оккупантов в направлении Курахово Донецкой области.

Возможно, попытка этой недели – это еще одна такая отчаянная попытка немного протиснуться со стороны и попытаться повлиять на тылы украинцев таким образом, чтобы те другие участки, где идут активные боевые действия, чтобы украинцы были вынуждены выйти оттуда просто потому, что их логистические пути где-то отрезаны. , – предположил Кивисельг. Поделиться

Убитые военные армии РФ в войне против Украины

Когда в России может возникнуть дефицит вооружений и военной техники

Вместе с тем он призвал избегать оптимистических оценок исчерпания запасов военной техники у российских оккупантов.

К сожалению, я не могу утверждать, что в России точно закончится военная техника в 2025 году, потому что у них также есть какие-нибудь партнеры или союзники, которые все равно будут предоставлять или направлять им ресурсы для ведения войны. То ли Северная Корея, то ли Иран, – объясняет руководитель эстонской военной разведки. Поделиться

Однако он констатировал, что с текущими потерями техники и личного состава России все труднее будет пополнять подразделения свежими и резервными силами.

По словам Кивисельга, только в течение июня оккупационная армия РФ теряла на фронте от 1 тыс. до 1,8 тыс. солдат ежедневно.