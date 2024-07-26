По словам руководителя Центра военной разведки Эстонии, полковника Антса Кивисельга, несмотря на значительные потери, оккупационная армия РФ имеет возможность продолжать преступную войну против Украины в течение 2025 года и несколько ближайших лет.
Главные тезисы
- Оккупационная армия РФ способна продержаться в войне против Украины еще несколько лет.
- Российские ресурсы и техника обеспечивают возможность продолжения военных действий, но дефицит вооружений не исключен.
- Участие партнеров и союзников может увеличить ресурсы России для ведения войны.
- Пополнение личного состава армии РФ оказывает влияние на военные способности, но текущие потери затрудняют пополнение подразделений.
- Эстонская разведка призывает к осмотрительности в оценках исчерпания российских ресурсов для ведения войны.
Достаточно ли у России сил для продолжения войны против Украины
Кивисельг подчеркнул, что оккупационная армия РФ не достигает целей летнего наступления в Украине, что позволяет украинским военным удерживать оборону в ближайшие месяцы.
В частности, в качестве примера, глава эстонской военной разведки привел отражение ВСУ массированного наступления российских оккупантов в направлении Курахово Донецкой области.
Когда в России может возникнуть дефицит вооружений и военной техники
Вместе с тем он призвал избегать оптимистических оценок исчерпания запасов военной техники у российских оккупантов.
Однако он констатировал, что с текущими потерями техники и личного состава России все труднее будет пополнять подразделения свежими и резервными силами.
По словам Кивисельга, только в течение июня оккупационная армия РФ теряла на фронте от 1 тыс. до 1,8 тыс. солдат ежедневно.
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