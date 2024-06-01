Як вплине на ситуацію на фронті дозвіл бити західною зброєю по території Росії

При цьому Литвин попередив, що російські окупанти також в курсі, що Україна отримала від західних партнерів дозвіл на удари їхньою зброєю по Росії із певними обмеженнями, отже будуть діяти відповідним чином.

З розумінням цієї ситуації, ворог відсуне резерви подалі від кордону, куди ми не дістанемо тим наявним озброєнням, на яке нам дали дозвіл бити. Якщо б це були ATACMS, ми б могли бити більш в глибину, знищувати військові частини і з’єднання, — пояснює військовий. Поширити

Він зазначив, що використання далекобійних ракет ATACMS дозволило б українським військовим завдавати ударів по ворожій критичній інфраструктурі, яка дозволяє російським окупантам перекидати додаткові сили та техніку у Харківську область.

Наприклад, залізничні мости, по яких вони ешелони перекидають в управління військ "Бєлгород", так у них називається угрупування військ "Сєвєр". Саме на Харківщині управління військ "Бєлгород" перетнуло кордон і зараз проводить там перегрупування, закріплення на тих рубежах, які вони досягли, — зазначає Литвин. Поширити

При цьому військовий зазначив, що навіть із певними обмеженнями дозвіл українським військовим завдавати ударів по території країни-агресорки західною зброєю значно покращить становище українських військових, зокрема, на Харківщині.

Ми розуміємо, що ворог просто пересунеться. І підхід якихось резервів буде не 2 години, а 3-4 години. Якщо б нам дозволили більш стратегічною зброєю по їх тилових пунктах, то це було б набагато простіше. Думаю, про це варто говорити нашим політикам, щоб західні партнери зрозуміли, що цього недостатньо. Треба робити більше кроків назустріч України в знищенні ворога, тому що ми пишемо історію всього світу на нашій території, нашими життями, нашим часом і нашою кров’ю, — пояснює офіцер підрозділу розвідки гвардії наступу "Рубіж". Поширити

Як зміниться ситуація у зоні бойових дій на Харківщині

За його словами, один з підрозділів бригади "Рубіж" виконує бойові завдання в районі Липців на Харківщині.

Литвин зазначив, що російські окупанти кожного дня намагаються штурмувати позиції ЗСУ та покращити власні інженерно-фортифікаційні споруди для протидії контратакам українських військових.

Тобто, ворог зараз хоче утриматись на тих рубежах, які він вже здобув, на околицях населених пунктів Вовчанськ та Липці. Але ці населені пункти залишаються підконтрольними Силам оборони України, — наголосив Литвин. Поширити

Російські окупанти перекидають свої ресурси і намагаються посилитись на тих позиціях на Харківщині, де зараз точаться бої.