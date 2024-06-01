За словами Героя України, офіцера підрозділу розвідки гвардії наступу "Рубіж" майора Віталія Литвина, дозвіл західних партнерів бити їхньою зброєю по території Росії розв'яже руки українським військовим.
Як вплине на ситуацію на фронті дозвіл бити західною зброєю по території Росії
При цьому Литвин попередив, що російські окупанти також в курсі, що Україна отримала від західних партнерів дозвіл на удари їхньою зброєю по Росії із певними обмеженнями, отже будуть діяти відповідним чином.
Він зазначив, що використання далекобійних ракет ATACMS дозволило б українським військовим завдавати ударів по ворожій критичній інфраструктурі, яка дозволяє російським окупантам перекидати додаткові сили та техніку у Харківську область.
При цьому військовий зазначив, що навіть із певними обмеженнями дозвіл українським військовим завдавати ударів по території країни-агресорки західною зброєю значно покращить становище українських військових, зокрема, на Харківщині.
Як зміниться ситуація у зоні бойових дій на Харківщині
За його словами, один з підрозділів бригади "Рубіж" виконує бойові завдання в районі Липців на Харківщині.
Литвин зазначив, що російські окупанти кожного дня намагаються штурмувати позиції ЗСУ та покращити власні інженерно-фортифікаційні споруди для протидії контратакам українських військових.
Російські окупанти перекидають свої ресурси і намагаються посилитись на тих позиціях на Харківщині, де зараз точаться бої.