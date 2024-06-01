Как повлияет на ситуацию на фронте разрешение бить западным оружием по территории России

При этом Литвин предупредил, что российские оккупанты также в курсе, что Украина получила от западных партнеров разрешение на удары их оружием по России с определенными ограничениями, следовательно, будут действовать соответствующим образом.

С пониманием этой ситуации, враг отодвигает резервы подальше от границы, куда мы не получим тем имеющимся вооружением, на которое нам дали разрешение избивать. Если бы это были ATACMS, мы могли бить больше в глубину, уничтожать воинские части и соединения, — объясняет военный. Поделиться

Он отметил, что использование дальнобойных ракет ATACMS позволило бы украинским военным наносить удары по враждебной критической инфраструктуре, позволяющей российским оккупантам перебрасывать дополнительные силы и технику в Харьковскую область.

Например, железнодорожные мосты, по которым они эшелоны опрокидывают в управление войск "Белгород", так у них называется группировка войск "Север". Именно в Харьковской области управление войск "Белгород" пересекло границу и сейчас проводит там перегруппировку, закрепление на тех рубежах, которые они достигли, — отмечает Литвин. Поделиться

При этом военный отметил, что даже с определенными ограничениями разрешение украинским военным наносить удары по территории страны-агрессорки западным оружием значительно улучшит положение украинских военных, в частности, на Харьковщине.

Мы понимаем, что враг просто переместится. И подход каких-то резервов будет не 2 часа, а 3-4 часа. Если бы нам разрешили более стратегическое оружие по их тыловым пунктам, то это было бы гораздо проще. Думаю, об этом следует говорить нашим политикам, чтобы западные партнеры поняли, что этого недостаточно. Надо делать больше шагов навстречу Украине в уничтожении врага, потому что мы пишем историю всего мира на нашей территории, нашими жизнями, нашим временем и нашей кровью, — объясняет офицер подразделения разведки гвардии наступления "Рубеж". Поделиться

Как изменится ситуация в зоне боевых действий в Харьковской области

По его словам, одно из подразделений бригады "Рубеж" выполняет боевые задания в районе Липцев Харьковской области.

Литвин отметил, что российские оккупанты каждый день пытаются штурмовать позиции ВСУ и улучшить собственные инженерно-фортификационные сооружения для противодействия контратакам украинских военных.

То есть враг сейчас хочет удержаться на тех рубежах, которые он уже получил, на окраинах населенных пунктов Волчанск и Липцы. Но эти населенные пункты остаются подконтрольными Силам обороны Украины, — подчеркнул Литвин. Поделиться

Российские оккупанты опрокидывают свои ресурсы и пытаются усилиться на тех позициях на Харьковщине, где сейчас ведутся бои.