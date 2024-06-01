По словам Героя Украины, офицера подразделения разведки гвардии наступления "Рубеж" майора Виталия Литвина, разрешение западных партнеров бить их оружием по территории России развяжет руки украинским военным.
Как повлияет на ситуацию на фронте разрешение бить западным оружием по территории России
При этом Литвин предупредил, что российские оккупанты также в курсе, что Украина получила от западных партнеров разрешение на удары их оружием по России с определенными ограничениями, следовательно, будут действовать соответствующим образом.
Он отметил, что использование дальнобойных ракет ATACMS позволило бы украинским военным наносить удары по враждебной критической инфраструктуре, позволяющей российским оккупантам перебрасывать дополнительные силы и технику в Харьковскую область.
При этом военный отметил, что даже с определенными ограничениями разрешение украинским военным наносить удары по территории страны-агрессорки западным оружием значительно улучшит положение украинских военных, в частности, на Харьковщине.
Как изменится ситуация в зоне боевых действий в Харьковской области
По его словам, одно из подразделений бригады "Рубеж" выполняет боевые задания в районе Липцев Харьковской области.
Литвин отметил, что российские оккупанты каждый день пытаются штурмовать позиции ВСУ и улучшить собственные инженерно-фортификационные сооружения для противодействия контратакам украинских военных.
Российские оккупанты опрокидывают свои ресурсы и пытаются усилиться на тех позициях на Харьковщине, где сейчас ведутся бои.