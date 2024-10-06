Як фінансові виплати Кремля вплинуть на мобілізацію в РФ — відповідь аналітиків

За даними аналітиків, збільшення фінансових стимулів, які запроваджує російська влада для залучення військових, навряд чи допоможе суттєво подолати проблеми з мобілізацією.
Головні тези:
- Збільшення фінансових стимулів для вербування військових на Росію не гарантує успішної мобілізації.
- Виділені рублі для військових контрактів свідчать про намір Кремля продовжувати криптомобілізацію для конфлікту в Україні.
- Російська влада не здатна набрати необхідну кількість солдатів навіть за допомогою зрослих фінансових стимулів.
- Володимир Путін підтримує криптомобілізацію для уникнення популярного призову, але можливі нові призови у разі кризи.
- У 2022 році Путін збільшив армію РФ на 180 тис. військових, показуючи зростання воєнної потужності.
Чому Кремль продовжить набирати солдатів за гроші
Зазначається, що уряд Росії планує виділити 90 мільярдів рублів (948 мільйонів доларів) на одноразові виплати для тих, хто підпише військові контракти з Міністерством оборони в період з 2025 по 2027 рік.
Це свідчить про те, що Кремль розраховує продовжувати використовувати криптомобілізацію для задоволення потреб у людській силі для війни в Україні.
ISW підкреслює, що за останні місяці російська влада значно збільшила фінансові стимули для вербування, але ці зусилля приносять дедалі менші результати.
Зростання виплат свідчить про те, що поточні зусилля недостатні для забезпечення постійного набору нових солдатів, необхідних для підтримки наступальних дій в Україні.
Аналітики також зазначають, що Володимир Путін продовжує підтримувати криптомобілізацію, щоб уникнути оголошення нового, непопулярного часткового мобілізаційного призову. Однак залишається ймовірність, що Путін може знову вдатися до призову, як це було восени 2022 року, якщо Росія зіткнеться з новою кризою.
Путін збільшив чисельність армії РФ на 180 тис солдатів
16 вересня російський диктатор Володимир Путін підписав указ, яким збільшив штатну чисельність військовослужбовців ЗС РФ на 180 тисяч.
Путін також доручив уряду виділити Міноборони необхідні бюджетні кошти для виконання відповідного указу.
Таким чином, Путін збільшив чисельність армії на 180 000 військових.
У грудні 2023 року Путін також збільшував чисельність російської армії, довівши кількість військовослужбовців до 1,32 мільйона осіб. До початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році чисельність російських збройних сил ледве перевищувала 1 мільйон.
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