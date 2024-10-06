Як фінансові виплати Кремля вплинуть на мобілізацію в РФ — відповідь аналітиків

За даними аналітиків, збільшення фінансових стимулів, які запроваджує російська влада для залучення військових, навряд чи допоможе суттєво подолати проблеми з мобілізацією.

Чому Кремль продовжить набирати солдатів за гроші

Зазначається, що уряд Росії планує виділити 90 мільярдів рублів (948 мільйонів доларів) на одноразові виплати для тих, хто підпише військові контракти з Міністерством оборони в період з 2025 по 2027 рік.

Це свідчить про те, що Кремль розраховує продовжувати використовувати криптомобілізацію для задоволення потреб у людській силі для війни в Україні.

Російський уряд наразі пропонує одноразові виплати в розмірі 400 000 рублів (4 200 доларів) за підписання військового контракту, на додаток до регіональних виплат, деякі з яких вже перевищують мільйон рублів. Це свідчить про намір Кремля набрати 225 000 нових військовослужбовців до 2027 року, але це навряд чи вдасться, враховуючи зростання ставок з 2022 року, — зазначають аналітики. Поширити

ISW підкреслює, що за останні місяці російська влада значно збільшила фінансові стимули для вербування, але ці зусилля приносять дедалі менші результати.

Зростання виплат свідчить про те, що поточні зусилля недостатні для забезпечення постійного набору нових солдатів, необхідних для підтримки наступальних дій в Україні.

Збільшення фінансових стимулів малоймовірно суттєво змінить ситуацію, оскільки існують середньо- та довгострокові обмеження на кількість призовників, яких може залучити російська криптомобілізаційна кампанія, — підкреслили в ISW. Поширити

Аналітики також зазначають, що Володимир Путін продовжує підтримувати криптомобілізацію, щоб уникнути оголошення нового, непопулярного часткового мобілізаційного призову. Однак залишається ймовірність, що Путін може знову вдатися до призову, як це було восени 2022 року, якщо Росія зіткнеться з новою кризою.

Путін збільшив чисельність армії РФ на 180 тис солдатів

16 вересня російський диктатор Володимир Путін підписав указ, яким збільшив штатну чисельність військовослужбовців ЗС РФ на 180 тисяч.

Путін також доручив уряду виділити Міноборони необхідні бюджетні кошти для виконання відповідного указу.

Таким чином, Путін збільшив чисельність армії на 180 000 військових.