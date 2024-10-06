Как финансовые выплаты Кремля повлияют на мобилизацию в РФ — ответ аналитиков

По данным аналитиков, увеличение финансовых стимулов, вводимых российскими властями для привлечения военных, вряд ли поможет существенно преодолеть проблемы с мобилизацией.
Главные тезисы
- Финансовые стимулы, предлагаемые правительством России для вербовки военных, вероятно, не решат проблемы с мобилизацией в стране.
- Увеличение финансовых выплат и одноразовых поощрений не гарантирует стабильного набора новых военнослужащих в РФ.
- Аналитики отмечают, что рост финансовых стимулов может не существенно изменить ситуацию из-за ограничений на количество призывников.
- Указом Владимира Путина увеличена численность армии РФ на 180 тысяч человек, что может свидетельствовать о дальнейших планах по укреплению вооруженных сил страны.
- Поддержка криптомобилизации и дополнительные финансовые меры остаются актуальными в контексте возможных угроз и кризисных ситуаций для России.
Почему Кремль продолжит набирать солдат за деньги
Отмечается, что правительство России планирует выделить 90 миллиардов рублей (948 миллионов долларов) на единовременные выплаты тем, кто подпишет военные контракты с Министерством обороны в период с 2025 по 2027 год.
Это свидетельствует о том, что Кремль рассчитывает продолжать использовать криптомобилизацию для удовлетворения потребностей человеческой силы для войны в Украине.
ISW подчеркивает, что за последние месяцы российские власти значительно увеличили финансовые стимулы для вербовки, но эти усилия приносят все меньшие результаты.
Рост выплат свидетельствует о том, что нынешние усилия недостаточны для обеспечения постоянного набора новых солдат, необходимых для поддержки наступательных действий в Украине.
Аналитики также отмечают, что Владимир Путин продолжает поддерживать криптомобилизацию во избежание объявления нового, непопулярного частичного мобилизационного призыва. Однако остается вероятность, что Путин может снова прибегнуть к призыву, как это было осенью 2022 года, если Россия столкнется с новым кризисом.
Путин увеличил численность армии РФ на 180 тыс. солдат
16 сентября российский диктатор Владимир Путин подписал указ, увеличивший штатную численность военнослужащих ВС РФ на 180 тысяч.
Путин также поручил правительству выделить Минобороны необходимые бюджетные средства для выполнения указа.
Таким образом, Путин увеличил численность армии на 180 тысяч военных.
В декабре 2023 года Путин также увеличивал численность российской армии, доведя количество военнослужащих до 1,32 миллиона человек. К началу полномасштабного вторжения России в 2022 году численность российских вооруженных сил едва превышала 1 миллион.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-