Как финансовые выплаты Кремля повлияют на мобилизацию в РФ — ответ аналитиков

По данным аналитиков, увеличение финансовых стимулов, вводимых российскими властями для привлечения военных, вряд ли поможет существенно преодолеть проблемы с мобилизацией.

Почему Кремль продолжит набирать солдат за деньги

Отмечается, что правительство России планирует выделить 90 миллиардов рублей (948 миллионов долларов) на единовременные выплаты тем, кто подпишет военные контракты с Министерством обороны в период с 2025 по 2027 год.

Это свидетельствует о том, что Кремль рассчитывает продолжать использовать криптомобилизацию для удовлетворения потребностей человеческой силы для войны в Украине.

Российское правительство предлагает одноразовые выплаты в размере 400 000 рублей (4 200 долларов) за подписание военного контракта, в дополнение к региональным выплатам, некоторые из которых уже превышают миллион рублей. Это свидетельствует о намерении Кремля набрать 225 000 новых военнослужащих к 2027 году, но это вряд ли удастся, учитывая рост ставок с 2022 года, отмечают аналитики. Поделиться

ISW подчеркивает, что за последние месяцы российские власти значительно увеличили финансовые стимулы для вербовки, но эти усилия приносят все меньшие результаты.

Рост выплат свидетельствует о том, что нынешние усилия недостаточны для обеспечения постоянного набора новых солдат, необходимых для поддержки наступательных действий в Украине.

Увеличение финансовых стимулов маловероятно существенно изменит ситуацию, поскольку существуют средне- и долгосрочные ограничения на количество призывников, которых может привлечь российская криптомобилизационная кампания, подчеркнули в ISW. Поделиться

Аналитики также отмечают, что Владимир Путин продолжает поддерживать криптомобилизацию во избежание объявления нового, непопулярного частичного мобилизационного призыва. Однако остается вероятность, что Путин может снова прибегнуть к призыву, как это было осенью 2022 года, если Россия столкнется с новым кризисом.

Путин увеличил численность армии РФ на 180 тыс. солдат

16 сентября российский диктатор Владимир Путин подписал указ, увеличивший штатную численность военнослужащих ВС РФ на 180 тысяч.

Путин также поручил правительству выделить Минобороны необходимые бюджетные средства для выполнения указа.

Таким образом, Путин увеличил численность армии на 180 тысяч военных.