Як ЄС може збільшити поставки боєприпасів Україні — пояснення президента Латвії
Категорія
Політика
Дата публікації

Як ЄС може збільшити поставки боєприпасів Україні — пояснення президента Латвії

Військова допомога Україні
Джерело:  Суспільне

За словами президента Латвії Едгарса Рінкевичса, ЄС може збільшити поставки боєприпасів Україні у разі відмови від їхнього продажу третім країнам. 

Що відомо про змогу ЄС наростити поставки боєприпасів Україні

Рінкевичс підкреслив, що наразі окупаційна російська армія не досягла жодних стратегічних цілей в Україні, однак наразі Кремль мобілізує людські та матеріальні ресурси на ведення тривалої війни і до цього не слід ставитись легковажно.

Президент Латвії підкреслив, що в ЄС більшість розуміє необхідність мобілізації власної оборонної промисловості, однак для цього необхідний час.

Я знаю, що є деякі так звані треті країни, які все ще купують боєприпаси у європейських заводів. І якщо ми можемо відкласти, наприклад, їхні закупівлі, тому що у них немає активної воєнної ситуації, то, напевно, це те, що ми повинні зробити, - зазначив Рінкевичс.

Як армія РФ повернула світ у Другу світову

За словами військового експерта Петра Черника, вторгнення окупаційної російської армії з огляду на те, які технології та оборонні споруди використовують російські військові злочинці, повертає на у Другу світову.

Росіяни повернули нас у Другу світову війну: і в частині масованості артилерійських залпів, і в частині, що стосується побудови класичної лінії оборони. Що таке класична трьох ешелонована лінія оборони? Перша лінія, так звана лінія забезпечення, - це мінні поля 3-4 км завширшки, - зазначив аналітик.

Він зазначив, що друга лінія оборони окупаційної російської армії складається з фортифікаційних оборонних споруд, окопів завглибшки 2 метри, бетонованих бліндажів, обладнаних артилерійських позицій з дерев’яними і бетонними перекриттями та сховами для бронетехніки.

Також йдеться про обладнані позиції пусків для протитанкових ракетних комплексів і тому подібне.

Тунелі, ДЗОТи, ДОТи - класика, нічого не змінилося. Росіяни побудували цю другу лінію, точніше, першу лінію... "Суровікіна". І з огляду на те, що вони зараз перейшли до масованої атаки, в першу чергу, по східному фронту, мають деякі часткові успіхи, абсолютно є логічним і з нашого боку будувати щось подібне, - пояснює експерт.

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