Як ЄС може збільшити поставки боєприпасів Україні — пояснення президента Латвії

За словами президента Латвії Едгарса Рінкевичса, ЄС може збільшити поставки боєприпасів Україні у разі відмови від їхнього продажу третім країнам.
Що відомо про змогу ЄС наростити поставки боєприпасів Україні
Рінкевичс підкреслив, що наразі окупаційна російська армія не досягла жодних стратегічних цілей в Україні, однак наразі Кремль мобілізує людські та матеріальні ресурси на ведення тривалої війни і до цього не слід ставитись легковажно.
Президент Латвії підкреслив, що в ЄС більшість розуміє необхідність мобілізації власної оборонної промисловості, однак для цього необхідний час.
Як армія РФ повернула світ у Другу світову
За словами військового експерта Петра Черника, вторгнення окупаційної російської армії з огляду на те, які технології та оборонні споруди використовують російські військові злочинці, повертає на у Другу світову.
Він зазначив, що друга лінія оборони окупаційної російської армії складається з фортифікаційних оборонних споруд, окопів завглибшки 2 метри, бетонованих бліндажів, обладнаних артилерійських позицій з дерев’яними і бетонними перекриттями та сховами для бронетехніки.
Також йдеться про обладнані позиції пусків для протитанкових ракетних комплексів і тому подібне.
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