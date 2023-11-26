Як ЄС може збільшити поставки боєприпасів Україні — пояснення президента Латвії

За словами президента Латвії Едгарса Рінкевичса, ЄС може збільшити поставки боєприпасів Україні у разі відмови від їхнього продажу третім країнам.

Що відомо про змогу ЄС наростити поставки боєприпасів Україні

Рінкевичс підкреслив, що наразі окупаційна російська армія не досягла жодних стратегічних цілей в Україні, однак наразі Кремль мобілізує людські та матеріальні ресурси на ведення тривалої війни і до цього не слід ставитись легковажно.

Президент Латвії підкреслив, що в ЄС більшість розуміє необхідність мобілізації власної оборонної промисловості, однак для цього необхідний час.

Я знаю, що є деякі так звані треті країни, які все ще купують боєприпаси у європейських заводів. І якщо ми можемо відкласти, наприклад, їхні закупівлі, тому що у них немає активної воєнної ситуації, то, напевно, це те, що ми повинні зробити, - зазначив Рінкевичс. Поширити

Як армія РФ повернула світ у Другу світову

За словами військового експерта Петра Черника, вторгнення окупаційної російської армії з огляду на те, які технології та оборонні споруди використовують російські військові злочинці, повертає на у Другу світову.

Росіяни повернули нас у Другу світову війну: і в частині масованості артилерійських залпів, і в частині, що стосується побудови класичної лінії оборони. Що таке класична трьох ешелонована лінія оборони? Перша лінія, так звана лінія забезпечення, - це мінні поля 3-4 км завширшки, - зазначив аналітик. Поширити

Він зазначив, що друга лінія оборони окупаційної російської армії складається з фортифікаційних оборонних споруд, окопів завглибшки 2 метри, бетонованих бліндажів, обладнаних артилерійських позицій з дерев’яними і бетонними перекриттями та сховами для бронетехніки.

Також йдеться про обладнані позиції пусків для протитанкових ракетних комплексів і тому подібне.