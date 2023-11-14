ЄС не зможе до березня наступного року передати Україні 1 млн боєприпасів — Боррель

Країни-члени ЄС не зможуть до березня наступного року передати Україні обіцяний мільйон снарядів калібру 155-мм.
Що відомо про порушення ЄС умов обіцянки щодо боєприпасів для України
За словами керівника зовнішньодипломатичного відомства ЄС Жозепа Борреля у відповідь на питання, чому глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про неможливість передачі Україні обіцяного мільйона снарядів до березня наступного року, тоді як комісар ЄС з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон заявив, що це зобов'язання буде дотримано.
Очільник зовнішньої дипломатії ЄС підкреслив, що до березня можливо не вдасться виробити один мільйон артилерійських снарядів, однак якщо промисловість має змогу виготовити відповідну кількість, країни-члени повинні видати замовлення, аби ці боєприпаси були вироблені.
Що відомо про вже отримані від ЄС боєприпаси
Окремо Боррель зазначив, що постачання снарядів до України триває.
Зокрема, за останніми даними, наразі вже вдалося доставити до України понад 300 тис снарядів або 30% від мети в 1 млн снарядів. Ці снаряди були доставлені в Україну з запасів або після перенаправлення замовлень з третіх країн.
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