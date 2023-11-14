ЄС не зможе до березня наступного року передати Україні 1 млн боєприпасів — Боррель
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ЄС не зможе до березня наступного року передати Україні 1 млн боєприпасів — Боррель

Жозеп Боррель

Країни-члени ЄС не зможуть до березня наступного року передати Україні обіцяний мільйон снарядів калібру 155-мм. 

Що відомо про порушення ЄС умов обіцянки щодо боєприпасів для України

За словами керівника зовнішньодипломатичного відомства ЄС Жозепа Борреля у відповідь на питання, чому глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про неможливість передачі Україні обіцяного мільйона снарядів до березня наступного року, тоді як комісар ЄС з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон заявив, що це зобов'язання буде дотримано.

Залежить від того, про що ми говоримо. Чи говоримо про виробничі потужності? Чи говоримо про конкретні постачання, які вже дійшли до лінії фронту і готові до застосування? Чи говоримо про замовлення? Це цілий процес. У який момент ми описуємо мету? Відповідно до інформації комісара Бретона, європейська промисловість має потужності виробляти один мільйон снарядів на рік. Але це не означає, що ми матимемо готовим один мільйон снарядів до березня. Можливо до березня ми не матимемо одного мільйона снарядів, але це залежатиме від того, як швидко промисловість отримає замовлення і як швидко промисловість відреагує. Тому, обидва варіанти одночасно можуть бути правдивими, - пояснює Боррель.

Очільник зовнішньої дипломатії ЄС підкреслив, що до березня можливо не вдасться виробити один мільйон артилерійських снарядів, однак якщо промисловість має змогу виготовити відповідну кількість, країни-члени повинні видати замовлення, аби ці боєприпаси були вироблені.

Що відомо про вже отримані від ЄС боєприпаси

Окремо Боррель зазначив, що постачання снарядів до України триває.

Зокрема, за останніми даними, наразі вже вдалося доставити до України понад 300 тис снарядів або 30% від мети в 1 млн снарядів. Ці снаряди були доставлені в Україну з запасів або після перенаправлення замовлень з третіх країн.

Європейська промисловість багато експортує у треті країни. Тому, ми звертаємося до країн-членів перенаправити і змінити пріоритети для того, аби зробити пріоритетом виробництво для України, - зазначив Боррель.

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