ЕС не сможет до марта следующего года передать Украине 1 млн боеприпасов — Боррель
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ЕС не сможет до марта следующего года передать Украине 1 млн боеприпасов — Боррель

Жозеп Боррель
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Страны-члены ЕС не смогут до марта следующего года передать Украине обещанный миллион снарядов калибра 155 мм.

Что известно о нарушении ЕС условий обещания по боеприпасам для Украины

По словам руководителя внешнедипломатического ведомства ЕС Жозепа Борреля в ответ на вопрос, почему глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил о невозможности передачи Украине обещанного миллиона снарядов к марту следующего года, тогда как комиссар ЕС по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон заявил, что это обязуется. шение будет соблюдено.

Зависит от того, что мы говорим. Говорим ли о производственных мощностях? Говорим ли о конкретных поставках, которые уже дошли до линии фронта и готовы к применению? Говорим ли о заказах? Это целый процесс. В какой момент мы описываем цель? Согласно информации комиссара Бретона, европейская промышленность обладает мощностями производить один миллион снарядов в год. Но это не означает, что у нас будет готов миллион снарядов к марту. Возможно, до марта у нас не будет одного миллиона снарядов, но это будет зависеть от того, как быстро промышленность получит заказ и как быстро промышленность отреагирует. Поэтому оба варианта одновременно могут быть правдивыми, - объясняет Боррель.

Глава внешней дипломатии ЕС подчеркнул, что до марта, возможно, не удастся выработать один миллион артиллерийских снарядов, однако если промышленность имеет возможность изготовить соответствующее количество, страны-члены должны выдать заказы, чтобы эти боеприпасы были произведены.

Что известно об уже полученных от ЕС боеприпасах

Отдельно Боррель отметил, что поставки снарядов в Украину продолжаются.

В частности, по последним данным, уже удалось доставить в Украину более 300 тыс снарядов или 30% от цели в 1 млн снарядов. Эти снаряды были доставлены в Украину из запасов или после перенаправления заказов из третьих стран.

Европейская промышленность многое экспортирует в третьи страны. Поэтому мы обращаемся в страны-члены перенаправить и изменить приоритеты для того, чтобы сделать приоритетом производство для Украины, - отметил Боррель.

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