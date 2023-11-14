ЕС не сможет до марта следующего года передать Украине 1 млн боеприпасов — Боррель

Страны-члены ЕС не смогут до марта следующего года передать Украине обещанный миллион снарядов калибра 155 мм.
Что известно о нарушении ЕС условий обещания по боеприпасам для Украины
По словам руководителя внешнедипломатического ведомства ЕС Жозепа Борреля в ответ на вопрос, почему глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил о невозможности передачи Украине обещанного миллиона снарядов к марту следующего года, тогда как комиссар ЕС по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон заявил, что это обязуется. шение будет соблюдено.
Глава внешней дипломатии ЕС подчеркнул, что до марта, возможно, не удастся выработать один миллион артиллерийских снарядов, однако если промышленность имеет возможность изготовить соответствующее количество, страны-члены должны выдать заказы, чтобы эти боеприпасы были произведены.
Что известно об уже полученных от ЕС боеприпасах
Отдельно Боррель отметил, что поставки снарядов в Украину продолжаются.
В частности, по последним данным, уже удалось доставить в Украину более 300 тыс снарядов или 30% от цели в 1 млн снарядов. Эти снаряды были доставлены в Украину из запасов или после перенаправления заказов из третьих стран.
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