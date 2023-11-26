Как ЕС может увеличить поставки боеприпасов Украине — объяснение президента Латвии
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Как ЕС может увеличить поставки боеприпасов Украине — объяснение президента Латвии

Военная помощь Украине
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Источник:  Суспільне

По словам президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, ЕС может увеличить поставки боеприпасов Украине в случае отказа от их продаж третьим странам.

Что известно о возможности ЕС нарастить поставки боеприпасов Украине

Ринкевичс подчеркнул, что оккупационная российская армия не достигла никаких стратегических целей в Украине, однако сейчас Кремль мобилизует человеческие и материальные ресурсы на ведение длительной войны и к этому не следует относиться легкомысленно.

Президент Латвии подчеркнул, что в ЕС большинство понимает необходимость мобилизации собственной оборонной промышленности, однако для этого необходимо время.

Я знаю, что есть некоторые так называемые третьи страны, все еще покупающие боеприпасы у европейских заводов. И если мы можем отложить, например, их закупки, потому что у них нет активной военной ситуации, то наверняка это то, что мы должны сделать, - отметил Ринкевичс.

Как армия РФ вернула мир во Вторую мировую

По словам военного эксперта Петра Черника, вторжение оккупационной российской армии ввиду того, какие технологии и оборонные сооружения используют российские военные преступники, возвращает во Вторую мировую.

Россияне вернули нас во Вторую мировую войну: и в части массированности артиллерийских залпов, и в части, касающейся построения классической линии обороны. Что такое классическая трех эшелонированная линия обороны? Первая линия, так называемая линия обеспечения, – это минные поля 3-4 км в ширину, – отметил аналитик.

Он отметил, что вторая линия обороны оккупационной российской армии состоит из фортификационных оборонительных сооружений, окопов глубиной в 2 метра, бетонированных блиндажей, оборудованных артиллерийских позиций с деревянными и бетонными перекрытиями и хранилищами для бронетехники.

Также речь идет об оборудованных позициях пусков для противотанковых ракетных комплексов и т.п.

Тоннели, ДЗОТы, ДОТы – классика, ничего не изменилось. Русские построили эту вторую линию, точнее, первую линию... "Суровикина " . И учитывая, что они сейчас перешли к массированной атаке, в первую очередь, по восточному фронту, имеют некоторые частичные успехи, абсолютно логично и с нашей стороны строить нечто подобное, - объясняет эксперт.

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