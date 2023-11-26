Как ЕС может увеличить поставки боеприпасов Украине — объяснение президента Латвии

По словам президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, ЕС может увеличить поставки боеприпасов Украине в случае отказа от их продаж третьим странам.
Что известно о возможности ЕС нарастить поставки боеприпасов Украине
Ринкевичс подчеркнул, что оккупационная российская армия не достигла никаких стратегических целей в Украине, однако сейчас Кремль мобилизует человеческие и материальные ресурсы на ведение длительной войны и к этому не следует относиться легкомысленно.
Президент Латвии подчеркнул, что в ЕС большинство понимает необходимость мобилизации собственной оборонной промышленности, однако для этого необходимо время.
Как армия РФ вернула мир во Вторую мировую
По словам военного эксперта Петра Черника, вторжение оккупационной российской армии ввиду того, какие технологии и оборонные сооружения используют российские военные преступники, возвращает во Вторую мировую.
Он отметил, что вторая линия обороны оккупационной российской армии состоит из фортификационных оборонительных сооружений, окопов глубиной в 2 метра, бетонированных блиндажей, оборудованных артиллерийских позиций с деревянными и бетонными перекрытиями и хранилищами для бронетехники.
Также речь идет об оборудованных позициях пусков для противотанковых ракетных комплексов и т.п.
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