Как ЕС может увеличить поставки боеприпасов Украине — объяснение президента Латвии

По словам президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, ЕС может увеличить поставки боеприпасов Украине в случае отказа от их продаж третьим странам.

Что известно о возможности ЕС нарастить поставки боеприпасов Украине

Ринкевичс подчеркнул, что оккупационная российская армия не достигла никаких стратегических целей в Украине, однако сейчас Кремль мобилизует человеческие и материальные ресурсы на ведение длительной войны и к этому не следует относиться легкомысленно.

Президент Латвии подчеркнул, что в ЕС большинство понимает необходимость мобилизации собственной оборонной промышленности, однако для этого необходимо время.

Я знаю, что есть некоторые так называемые третьи страны, все еще покупающие боеприпасы у европейских заводов. И если мы можем отложить, например, их закупки, потому что у них нет активной военной ситуации, то наверняка это то, что мы должны сделать, - отметил Ринкевичс. Поделиться

Как армия РФ вернула мир во Вторую мировую

По словам военного эксперта Петра Черника, вторжение оккупационной российской армии ввиду того, какие технологии и оборонные сооружения используют российские военные преступники, возвращает во Вторую мировую.

Россияне вернули нас во Вторую мировую войну: и в части массированности артиллерийских залпов, и в части, касающейся построения классической линии обороны. Что такое классическая трех эшелонированная линия обороны? Первая линия, так называемая линия обеспечения, – это минные поля 3-4 км в ширину, – отметил аналитик. Поделиться

Он отметил, что вторая линия обороны оккупационной российской армии состоит из фортификационных оборонительных сооружений, окопов глубиной в 2 метра, бетонированных блиндажей, оборудованных артиллерийских позиций с деревянными и бетонными перекрытиями и хранилищами для бронетехники.

Также речь идет об оборудованных позициях пусков для противотанковых ракетных комплексов и т.п.