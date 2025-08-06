Як керувати iPhone та iPad силою думки — відео
Категорія
Технології
Дата публікації

Як керувати iPhone та iPad силою думки — відео

Що відомо про нову революційну функцію
Джерело:  9to5mac

Нещодавно компанія Apple оголосила про створення технології, яка дає можливість керувати iPhone, iPad та іншими пристроями силою думки. У мережі нарешті опублікували перше відео, як це відбувається насправді.

Головні тези:

  • Нова технологія є результатом спільної роботи Synchron і Apple.
  • Її уже успішно протестував Марк Джексон, який страждає на аміотрофічний склероз.

Що відомо про нову революційну функцію

Як вдалося дізнатися журналістам, таку корисну технологію вдалося створити завдяки мозковому імпланту Stentrode з функцією Switch Control.

Його розробка здійснювалася у межах співпраці компаній Synchron і Apple.

Що важливо розуміти, вказаний імплант оптимізований для роботи з iPhone, iPad і Vision Pro.

Першим його протестував Марк Джексон, який страждає на аміотрофічний склероз.

Він отримав змогу користуватися iPad без допомоги рук, використовуючи тільки силу думки.

Головна ціль Apple — зробити набагато комфортнішим життя для людей з обмеженими можливостями, зокрема тим, хто страждає на БАС.

Його досвід підтверджує потенціал технології попри її обмеження на початковому етапі: поки що вона дає змогу лише натискати на кнопки та набирати текст. Перегортати сторінки та прокручувати їхній вміст поки що не можна.

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