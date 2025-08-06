Як керувати iPhone та iPad силою думки — відео

Нещодавно компанія Apple оголосила про створення технології, яка дає можливість керувати iPhone, iPad та іншими пристроями силою думки. У мережі нарешті опублікували перше відео, як це відбувається насправді.
Головні тези:
- Нова технологія є результатом спільної роботи Synchron і Apple.
- Її уже успішно протестував Марк Джексон, який страждає на аміотрофічний склероз.
Що відомо про нову революційну функцію
Як вдалося дізнатися журналістам, таку корисну технологію вдалося створити завдяки мозковому імпланту Stentrode з функцією Switch Control.
Його розробка здійснювалася у межах співпраці компаній Synchron і Apple.
Що важливо розуміти, вказаний імплант оптимізований для роботи з iPhone, iPad і Vision Pro.
Першим його протестував Марк Джексон, який страждає на аміотрофічний склероз.
Він отримав змогу користуватися iPad без допомоги рук, використовуючи тільки силу думки.
Головна ціль Apple — зробити набагато комфортнішим життя для людей з обмеженими можливостями, зокрема тим, хто страждає на БАС.
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