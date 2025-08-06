Как управлять iPhone и iPad силой мысли — видео
Категория
Технологии
Дата публикации

Как управлять iPhone и iPad силой мысли — видео

Что известно о новой революционной функции
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Источник:  9to5mac

Недавно компания Apple объявила о создании технологии, позволяющей управлять iPhone, iPad и другими устройствами силой мысли. В сети наконец-то опубликовали первое видео, как это происходит на самом деле.

Главные тезисы

  • Новая разработка является результатом совместной работы Synchron и Apple.
  • Ее уже успешно протестировал Марк Джексон, страдающий амиотрофическим склерозом.

Что известно о новой революционной функции

Как удалось узнать журналистам, такую полезную технологию удалось создать благодаря мозговому импланту Stentrode с функцией Switch Control.

Его разработка осуществлялась в рамках сотрудничества компаний Synchron и Apple.

Что важно понимать, указанный имплант оптимизирован для работы с iPhone, iPad и Vision Pro.

Первым его протестовал Марк Джексон, страдающий амиотрофическим склерозом.

Он получил возможность использовать iPad без помощи рук, используя только силу мысли.

Главная цель Apple — сделать гораздо более комфортной жизнь для людей с ограниченными возможностями, в том числе и тех, кто страдает БАС.

Его опыт подтверждает потенциал технологии, несмотря на ее ограничение на начальном этапе: пока она позволяет только нажимать на кнопки и набирать текст. Перелистывать страницы и прокручивать их содержимое пока нельзя.

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