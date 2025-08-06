Как управлять iPhone и iPad силой мысли — видео

Недавно компания Apple объявила о создании технологии, позволяющей управлять iPhone, iPad и другими устройствами силой мысли. В сети наконец-то опубликовали первое видео, как это происходит на самом деле.
Главные тезисы
- Новая разработка является результатом совместной работы Synchron и Apple.
- Ее уже успешно протестировал Марк Джексон, страдающий амиотрофическим склерозом.
Что известно о новой революционной функции
Как удалось узнать журналистам, такую полезную технологию удалось создать благодаря мозговому импланту Stentrode с функцией Switch Control.
Его разработка осуществлялась в рамках сотрудничества компаний Synchron и Apple.
Что важно понимать, указанный имплант оптимизирован для работы с iPhone, iPad и Vision Pro.
Первым его протестовал Марк Джексон, страдающий амиотрофическим склерозом.
Он получил возможность использовать iPad без помощи рук, используя только силу мысли.
Главная цель Apple — сделать гораздо более комфортной жизнь для людей с ограниченными возможностями, в том числе и тех, кто страдает БАС.
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