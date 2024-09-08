За словами заступниці глави МОЗ Марії Карчевич, з 1 жовтня в Україні почне працювати система з регулювання обігу медичного канабісу.

Що відомо про роботу системи з регулювання обігу медичного канабісу в Україні

Карчевич пояснила, що система дозволить МОЗ моніторити процес вирощування медичного канабісу та його подальше потрапляння до аптек.

Заступниця глави МОЗ додала, що система буде здійснювати регулювання понад 30 видів операцій щодо обігу медичного канабісу.

Цього року запуститься декілька рішень. З першого жовтня хочемо запустити електронну систему, яка буде здійснювати контроль обігу медичного канабісу в Україні, — зазначила Карчевич. Поширити

Виробництво медичного канабісу

Як працює закон про легалізацію медичного канабісу в Україні

16 серпня в Україні набув чинності закон про легалізацію медичного канабісу.

Тепер лікарі можуть призначати пацієнтам ліки на основі канабісу, але придбати їх можна буде лише за електронним рецептом.

Найголовніші зміни, які впроваджені, — дозволено обіг канабісу в медичних цілях. Про рекреаційне використання ліків на основі канабісу у законі не йдеться, — підкреслили в МОЗ. Поширити

Канабіс, його смола, екстракти та настоянки виключили з переліку особливо небезпечних речовин. Раніше їхній обіг був під забороною, а тепер дозволений, але з обмеженнями.

Лікарські засоби на основі канабісу будуть доступні у формі оральних крапель, твердих капсул та дентальних паст. Придбати їх можна буде лише за електронним рецептом, в якому буде зазначено форму, дозування та діючі речовини. Пацієнти зможуть перевозити й зберігати такі ліки у кількості, визначеній одним рецептом.

Вся інформація про ці медикаменти реєструватиметься в спеціально створеній системі обліку.

Кожен кущ буде мати індивідуальне кодування, щоб відстежувати рух рослин до пацієнта.

А кожна одиниця фасованої продукції буде маркуватися штрих-кодом.