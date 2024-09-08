За словами заступниці глави МОЗ Марії Карчевич, з 1 жовтня в Україні почне працювати система з регулювання обігу медичного канабісу.
Головні тези:
- З 1 жовтня Україна запускає систему регулювання обігу медичного канабісу, що дозволить контролювати вирощування та постачання цього продукту до аптек.
- Лікарі тепер можуть призначати пацієнтам ліки на основі канабісу, які можна придбати лише за електронним рецептом, обмежуючи тим самим несанкціонований обіг.
- Медичний канабіс буде доступний у формі оральних крапель, твердих капсул та дентальних паст, а контроль за їх обігом проводитиметься через спеціальну систему обліку.
- Кожен кущ медичного канабісу матиме індивідуальне кодування для відстеження руху рослин до пацієнтів, а продукція буде маркуватися штрих-кодами.
- Цільове використання медичного канабісу в Україні дозволяє пацієнтам отримувати необхідний лікувальний засіб з дотриманням усіх вимог та обмежень законодавства.
Що відомо про роботу системи з регулювання обігу медичного канабісу в Україні
Карчевич пояснила, що система дозволить МОЗ моніторити процес вирощування медичного канабісу та його подальше потрапляння до аптек.
Заступниця глави МОЗ додала, що система буде здійснювати регулювання понад 30 видів операцій щодо обігу медичного канабісу.
Як працює закон про легалізацію медичного канабісу в Україні
16 серпня в Україні набув чинності закон про легалізацію медичного канабісу.
Тепер лікарі можуть призначати пацієнтам ліки на основі канабісу, але придбати їх можна буде лише за електронним рецептом.
Канабіс, його смола, екстракти та настоянки виключили з переліку особливо небезпечних речовин. Раніше їхній обіг був під забороною, а тепер дозволений, але з обмеженнями.
Лікарські засоби на основі канабісу будуть доступні у формі оральних крапель, твердих капсул та дентальних паст. Придбати їх можна буде лише за електронним рецептом, в якому буде зазначено форму, дозування та діючі речовини. Пацієнти зможуть перевозити й зберігати такі ліки у кількості, визначеній одним рецептом.
Вся інформація про ці медикаменти реєструватиметься в спеціально створеній системі обліку.
Кожен кущ буде мати індивідуальне кодування, щоб відстежувати рух рослин до пацієнта.
А кожна одиниця фасованої продукції буде маркуватися штрих-кодом.
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