Кабмін України виключив канабіс з переліку особливо небезпечних речовин

Кабінет Міністрів України підтримав одну з ключових постанов, необхідних для реалізації Закону України про медичний канабіс. Згідно з рішенням уряду, канабіс буде виключено з переліку особливо небезпечних речовин.

Канабіс в Україні вилучено зі списку особливо небезпечних речовин

Канабіс, смола канабісу, екстракти й настойки канабісу будуть виключені з переліку особливо небезпечних речовин, обіг яких заборонено.

Про це інформує Міністерство охорони здоровʼя.

Зокрема згідно з рішенням, з переліку особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, буде виключено тетрагідроканнабіол. Поширити

Вони будуть включені у відповідні списки наркотичних засобів, у тому числі рослин і психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Окрім цього, постанова також дозволяє культивування рослин роду коноплі для промислових цілей, за умови, що використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканнабінолу не перевищує 0,2%.

З 16 лютого 2027 року гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканнабінолу у висушеній соломі конопель для промислових цілей має не перевищувати 0,3%.

Постанова набуде чинності 16 серпня 2024 року одночасно із введенням в дію Закону #3528-IX про медичний канабіс.

Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу

Президент Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу. Документ регулює обіг канабісу в медичній, промисловій і науковій діяльності.

13 лютого "Закон про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни" було повернуто з підписом президента. Поширити

Тепер закон набуде чинності через пів року після його оприлюднення.