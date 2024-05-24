Кабмін України виключив канабіс з переліку особливо небезпечних речовин

Кабінет Міністрів України підтримав одну з ключових постанов, необхідних для реалізації Закону України про медичний канабіс. Згідно з рішенням уряду, канабіс буде виключено з переліку особливо небезпечних речовин.
Канабіс в Україні вилучено зі списку особливо небезпечних речовин
Канабіс, смола канабісу, екстракти й настойки канабісу будуть виключені з переліку особливо небезпечних речовин, обіг яких заборонено.
Про це інформує Міністерство охорони здоровʼя.
Вони будуть включені у відповідні списки наркотичних засобів, у тому числі рослин і психотропних речовин, обіг яких обмежено.
Окрім цього, постанова також дозволяє культивування рослин роду коноплі для промислових цілей, за умови, що використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканнабінолу не перевищує 0,2%.
З 16 лютого 2027 року гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканнабінолу у висушеній соломі конопель для промислових цілей має не перевищувати 0,3%.
Постанова набуде чинності 16 серпня 2024 року одночасно із введенням в дію Закону #3528-IX про медичний канабіс.
Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу
Президент Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу. Документ регулює обіг канабісу в медичній, промисловій і науковій діяльності.
Тепер закон набуде чинності через пів року після його оприлюднення.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-