Кабмін України виключив канабіс з переліку особливо небезпечних речовин
Категорія
Україна
Дата публікації

Кабмін України виключив канабіс з переліку особливо небезпечних речовин

Медичний канабіс
Джерело:  МОЗ України

Кабінет Міністрів України підтримав одну з ключових постанов, необхідних для реалізації Закону України про медичний канабіс. Згідно з рішенням уряду, канабіс буде виключено з переліку особливо небезпечних речовин.

Канабіс в Україні вилучено зі списку особливо небезпечних речовин

Канабіс, смола канабісу, екстракти й настойки канабісу будуть виключені з переліку особливо небезпечних речовин, обіг яких заборонено.

Про це інформує Міністерство охорони здоровʼя.

Зокрема згідно з рішенням, з переліку особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, буде виключено тетрагідроканнабіол.

Вони будуть включені у відповідні списки наркотичних засобів, у тому числі рослин і психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Окрім цього, постанова також дозволяє культивування рослин роду коноплі для промислових цілей, за умови, що використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканнабінолу не перевищує 0,2%.

З 16 лютого 2027 року гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканнабінолу у висушеній соломі конопель для промислових цілей має не перевищувати 0,3%.

Постанова набуде чинності 16 серпня 2024 року одночасно із введенням в дію Закону #3528-IX про медичний канабіс.

Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу

Президент Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу. Документ регулює обіг канабісу в медичній, промисловій і науковій діяльності.

13 лютого "Закон про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни" було повернуто з підписом президента.

Тепер закон набуде чинності через пів року після його оприлюднення.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Науковці заявили про ще одну корисну властивість медичного канабісу
канабіс
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Рада легалізувала медичний канабіс
Рада
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу
канабіс

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?