Кабмин Украины исключил каннабис из перечня особо опасных веществ

Кабинет Министров Украины поддержал одно из ключевых постановлений, необходимых для реализации Закона Украины о медицинском каннабисе. Согласно решению правительства, каннабис будет исключен из перечня особо опасных веществ.
Каннабис в Украине изъят из списка особо опасных веществ
Каннабис, смола каннабиса, экстракты и настойки каннабиса будут исключены из перечня особо опасных веществ, обращение которых запрещено.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Они будут включены в соответствующие списки наркотических средств, в том числе растений и психотропных веществ, обращение которых ограничено.
Кроме этого, постановление также разрешает культивирование растений рода конопли для промышленных целей при условии, что использование семян, собранных из сортов растений, в высушенной соломе которых предельно допустимое содержание концентрации тетрагидроканнабинола не превышает 0,2%.
С 16 февраля 2027 года предельно допустимое содержание концентрации тетрагидроканнабинола в высушенной соломе конопли для промышленных целей должно не превышать 0,3%.
Постановление вступит в силу 16 августа 2024 одновременно с введением в действие Закона #3528-IX о медицинском каннабисе.
Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса
Президент Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса. Документ регулирует обращение каннабиса в медицинской, промышленной и научной деятельности.
Теперь закон вступит в силу через полгода после его опубликования.
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