Кабмин Украины исключил каннабис из перечня особо опасных веществ

Кабинет Министров Украины поддержал одно из ключевых постановлений, необходимых для реализации Закона Украины о медицинском каннабисе. Согласно решению правительства, каннабис будет исключен из перечня особо опасных веществ.

Каннабис в Украине изъят из списка особо опасных веществ

Каннабис, смола каннабиса, экстракты и настойки каннабиса будут исключены из перечня особо опасных веществ, обращение которых запрещено.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В частности, согласно решению, из перечня особо опасных психотропных веществ, обращение которых запрещено, будет исключен тетрагидроканнабиол. Поделиться

Они будут включены в соответствующие списки наркотических средств, в том числе растений и психотропных веществ, обращение которых ограничено.

Кроме этого, постановление также разрешает культивирование растений рода конопли для промышленных целей при условии, что использование семян, собранных из сортов растений, в высушенной соломе которых предельно допустимое содержание концентрации тетрагидроканнабинола не превышает 0,2%.

С 16 февраля 2027 года предельно допустимое содержание концентрации тетрагидроканнабинола в высушенной соломе конопли для промышленных целей должно не превышать 0,3%.

Постановление вступит в силу 16 августа 2024 одновременно с введением в действие Закона #3528-IX о медицинском каннабисе.

Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса

Президент Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса. Документ регулирует обращение каннабиса в медицинской, промышленной и научной деятельности.

13 февраля "Закон о регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны" был возвращен с подписью президента. Поделиться

Теперь закон вступит в силу через полгода после его опубликования.