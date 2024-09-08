По словам заместителя главы Минздрава Марии Карчевич, с 1 октября в Украине заработает система по регулированию оборота медицинского каннабиса.

Что известно о работе системы по регулированию оборота медицинского каннабиса в Украине

Карчевич пояснила, что система позволит Минздраву мониторить процесс выращивания медицинского каннабиса и его дальнейшее попадание в аптеки.

Заместитель главы Минздрава добавила, что система будет осуществлять регулирование более 30 видов операций по обращению медицинского каннабиса.

В этом году запустится несколько решений. С первого октября хотим запустить электронную систему, которая будет осуществлять контроль обращения медицинского каннабиса в Украине, — отметила Карчевич. Поделиться

Производство медицинского каннабиса

Как работает закон о легализации медицинского каннабиса в Украине

16 августа в Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса.

Теперь врачи могут назначать пациентам лекарства на основе каннабиса, но приобрести их можно будет только по электронному рецепту.

Самые главные изменения, которые внедрены, разрешено обращение каннабиса в медицинских целях. О рекреационном использовании лекарств на основе каннабиса в законе речь не идет, — подчеркнули в Минздраве. Поделиться

Каннабис, его смола, экстракты и настойки исключили из перечня особо опасных веществ. Раньше их обращение было под запретом, а теперь разрешено, но с ограничениями.

Лекарственные средства на основе каннабиса будут доступны в форме оральных капель, твердых капсул и дентальных паст. Приобрести их можно будет только по электронному рецепту, в котором будет указана форма, дозировка и действующие вещества. Пациенты смогут перевозить и хранить такое лекарство в количестве, определенном одним рецептом.

Вся информация об этих медикаментах будет регистрироваться в специально созданной системе учета.

Каждый куст будет иметь индивидуальную кодировку, чтобы отслеживать движение растений к пациенту.

А каждая единица фасованной продукции будет маркироваться штрих-кодом.