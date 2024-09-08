Как будет работать система по регулированию оборота медицинского каннабиса в Украине ― ответ Минздрава
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Как будет работать система по регулированию оборота медицинского каннабиса в Украине ― ответ Минздрава

Медицинский каннабис
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Источник:  online.ua

По словам заместителя главы Минздрава Марии Карчевич, с 1 октября в Украине заработает система по регулированию оборота медицинского каннабиса.

Главные тезисы

  • С 1 октября Украина внедряет систему регулирования медицинского каннабиса для контроля выращивания и поставки продукта в аптеки.
  • Пациенты смогут получать лекарства на основе каннабиса по электронному рецепту, их формы и дозировка будут строго отслеживаться.
  • Медицинский каннабис будет доступен в форме оральных капель, твердых капсул и дентальных паст, с каждым кустом и единицей продукции с индивидуальной кодировкой и штрих-кодом.
  • Система Минздрава позволит контролировать процесс выращивания и обращения медицинского каннабиса, регулируя более 30 видов операций по обращению.
  • Легализация медицинского каннабиса в Украине разрешает обращение продукта в медицинских целях, с учетом всех законодательных требований и ограничений.

Что известно о работе системы по регулированию оборота медицинского каннабиса в Украине

Карчевич пояснила, что система позволит Минздраву мониторить процесс выращивания медицинского каннабиса и его дальнейшее попадание в аптеки.

Заместитель главы Минздрава добавила, что система будет осуществлять регулирование более 30 видов операций по обращению медицинского каннабиса.

В этом году запустится несколько решений. С первого октября хотим запустить электронную систему, которая будет осуществлять контроль обращения медицинского каннабиса в Украине, — отметила Карчевич.

В Украине с 1 октября запустят систему контроля за медицинским каннабисом
Производство медицинского каннабиса

Как работает закон о легализации медицинского каннабиса в Украине

16 августа в Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса.

Теперь врачи могут назначать пациентам лекарства на основе каннабиса, но приобрести их можно будет только по электронному рецепту.

Самые главные изменения, которые внедрены, разрешено обращение каннабиса в медицинских целях. О рекреационном использовании лекарств на основе каннабиса в законе речь не идет, — подчеркнули в Минздраве.

Каннабис, его смола, экстракты и настойки исключили из перечня особо опасных веществ. Раньше их обращение было под запретом, а теперь разрешено, но с ограничениями.

Лекарственные средства на основе каннабиса будут доступны в форме оральных капель, твердых капсул и дентальных паст. Приобрести их можно будет только по электронному рецепту, в котором будет указана форма, дозировка и действующие вещества. Пациенты смогут перевозить и хранить такое лекарство в количестве, определенном одним рецептом.

Вся информация об этих медикаментах будет регистрироваться в специально созданной системе учета.

Каждый куст будет иметь индивидуальную кодировку, чтобы отслеживать движение растений к пациенту.

А каждая единица фасованной продукции будет маркироваться штрих-кодом.

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