По словам заместителя главы Минздрава Марии Карчевич, с 1 октября в Украине заработает система по регулированию оборота медицинского каннабиса.
Главные тезисы
- С 1 октября Украина внедряет систему регулирования медицинского каннабиса для контроля выращивания и поставки продукта в аптеки.
- Пациенты смогут получать лекарства на основе каннабиса по электронному рецепту, их формы и дозировка будут строго отслеживаться.
- Медицинский каннабис будет доступен в форме оральных капель, твердых капсул и дентальных паст, с каждым кустом и единицей продукции с индивидуальной кодировкой и штрих-кодом.
- Система Минздрава позволит контролировать процесс выращивания и обращения медицинского каннабиса, регулируя более 30 видов операций по обращению.
- Легализация медицинского каннабиса в Украине разрешает обращение продукта в медицинских целях, с учетом всех законодательных требований и ограничений.
Что известно о работе системы по регулированию оборота медицинского каннабиса в Украине
Карчевич пояснила, что система позволит Минздраву мониторить процесс выращивания медицинского каннабиса и его дальнейшее попадание в аптеки.
Заместитель главы Минздрава добавила, что система будет осуществлять регулирование более 30 видов операций по обращению медицинского каннабиса.
Как работает закон о легализации медицинского каннабиса в Украине
16 августа в Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса.
Теперь врачи могут назначать пациентам лекарства на основе каннабиса, но приобрести их можно будет только по электронному рецепту.
Каннабис, его смола, экстракты и настойки исключили из перечня особо опасных веществ. Раньше их обращение было под запретом, а теперь разрешено, но с ограничениями.
Лекарственные средства на основе каннабиса будут доступны в форме оральных капель, твердых капсул и дентальных паст. Приобрести их можно будет только по электронному рецепту, в котором будет указана форма, дозировка и действующие вещества. Пациенты смогут перевозить и хранить такое лекарство в количестве, определенном одним рецептом.
Вся информация об этих медикаментах будет регистрироваться в специально созданной системе учета.
Каждый куст будет иметь индивидуальную кодировку, чтобы отслеживать движение растений к пациенту.
А каждая единица фасованной продукции будет маркироваться штрих-кодом.
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