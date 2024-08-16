Закон о легализации медицинского каннабиса заработал в Украине. Что это значит

16 августа в Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса. Теперь врачи могут назначать пациентам лекарства на основе каннабиса, но приобрести их можно будет только по электронному рецепту.
Главные тезисы
- Легализация медицинского каннабиса в Украине позволяет врачам назначать лекарства на основе каннабиса по электронному рецепту.
- Использование каннабиса разрешено только для медицинских, промышленных и научных целей, рекреационное употребление является преступлением.
- Медицинский каннабис содержит каннабидиол, который помогает снимать боль, улучшать сон и аппетит, что делает его эффективным в лечении более 50 патологических состояний.
- Для выращивания медицинского каннабиса в Украине предусмотрены лицензионные условия и контроль со стороны государства.
- Лабораторные исследования медицинского каннабиса на содержание ТГК проводятся только в государственных лабораториях, а все операции с растением регистрируются в электронной системе.
Закон о легализации медицинского каннабиса вступил в силу в Украине
Каннабис, его смола, экстракты и настойки исключили из перечня особо опасных веществ. Раньше их обращение было под запретом, а теперь разрешено, но с ограничениями.
Лекарственные средства на основе каннабиса будут доступны в форме оральных капель, твердых капсул и дентальных паст. Приобрести их можно будет только по электронному рецепту, в котором будет указана форма, дозировка и действующие вещества. Пациенты смогут перевозить и хранить такое лекарство в количестве, определенном одним рецептом.
Вся информация об этих медикаментах будет регистрироваться в специально созданной системе учета. Каждый куст будет иметь индивидуальную кодировку, чтобы отслеживать движение растений к пациенту. А каждая единица фасованной продукции будет маркироваться штрих-кодом.
Для получения лекарства пациентам необходимо будет иметь электронный рецепт. Купить их можно только в аптеке, имеющей соответствующую лицензию.
Медицинский каннабис в Украине: что известно
Закон четко ограничивает использование каннабиса только для медицинских, промышленных, научных и научно-технических целей. Распространение и хранение каннабиса для рекреационного употребления согласно документу является преступлением.
Среди требований к выращиванию растений рода конопля — они должны выращиваться в условиях закрытой почвы под круглосуточным видеонаблюдением, к которому у Нацполиции будет бесплатный доступ.
Лабораторные исследования медицинского каннабиса на содержание тетрагидроканабинола (ТГК) будут проводиться исключительно в государственных лабораториях, а все операции с медицинским каннабисом должны быть зарегистрированы в электронной системе в течение следующего дня после осуществления.
Закон также разрешает импорт растительной субстанции каннабиса для изготовления лекарств в аптеках. Для этого импортеры должны получить соответствующее разрешение от Госликслужбы и соблюдать установленные квоты.
Медицинский каннабис, в отличие от обычного, содержит гораздо меньше тетрагидроканабинола — вещества, которое вызывает эйфорию и изменяет сознание. В то же время он богат канабидиолом, который помогает снимать боль, улучшать сон и аппетит.
Министерство здравоохранения отмечает, что каннабис эффективен в лечении более 50 патологических состояний, в том числе хронической боли, артрита, ревматизма, эпилепсии, болезней Альцгеймера и Паркинсона.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-