Закон про легалізацію медичного канабісу запрацював в Україні. Що це означає

16 серпня в Україні набув чинності закон про легалізацію медичного канабісу. Тепер лікарі можуть призначати пацієнтам ліки на основі канабісу, але придбати їх можна буде лише за електронним рецептом.

Закон про легалізацію медичного канабісу набув чинності в Україні

Найголовніші зміни, які впроваджені, — дозволено обіг канабісу в медичних цілях. Про рекреаційне використання ліків на основі канабісу у законі не йдеться, — підкреслили в МОЗ. Поширити

Канабіс, його смола, екстракти та настоянки виключили з переліку особливо небезпечних речовин. Раніше їхній обіг був під забороною, а тепер дозволений, але з обмеженнями.

Лікарські засоби на основі канабісу будуть доступні у формі оральних крапель, твердих капсул та дентальних паст. Придбати їх можна буде лише за електронним рецептом, в якому буде зазначено форму, дозування та діючі речовини. Пацієнти зможуть перевозити й зберігати такі ліки у кількості, визначеній одним рецептом.

Вся інформація про ці медикаменти реєструватиметься в спеціально створеній системі обліку. Кожен кущ буде мати індивідуальне кодування, щоб відстежувати рух рослин до пацієнта. А кожна одиниця фасованої продукції буде маркуватися штрих-кодом.

Для отримання ліків пацієнтам необхідно буде мати електронний рецепт. Купити їх можна лише в аптеці, яка має відповідну ліцензію.

Медичний канабіс в Україні: що відомо

Закон чітко обмежує використання канабісу тільки для медичних, промислових, наукових і науково-технічних цілей. Розповсюдження та зберігання канабісу для рекреаційного вживання, згідно з документом, є злочином.

Незабаром Кабінет міністрів розгляне ліцензійні умови для забезпечення вирощування медичного канабісу в Україні. Також під ліцензійний контроль потрапить весь ланцюг обігу медичних конопель — від імпорту або вирощування до продажу пацієнту в аптеці. Поширити

Серед вимог до вирощування рослин роду коноплі — вони повинні вирощуватися в умовах закритого ґрунту під цілодобовим відеоспостереженням, до якого Нацполіція матиме безкоштовний доступ.

Лабораторні дослідження медичного канабісу на вміст тетрагідроканабінолу (ТГК) будуть проводитися виключно в державних лабораторіях, а всі операції з медичним канабісом повинні бути зареєстровані в електронній системі протягом наступного дня після здійснення.

Закон також дозволяє імпорт рослинної субстанції канабісу для виготовлення ліків в аптеках. Для цього імпортери повинні отримати відповідний дозвіл від Держлікслужби та дотримуватися встановлених квот.

Медичний канабіс

Медичний канабіс, на відміну від звичайного, містить значно менше тетрагідроканабінолу — речовини, що викликає ейфорію та змінює свідомість. Водночас він багатий на канабідіол, який допомагає знімати біль, покращувати сон і апетит.

Міністерство охорони здоров'я зазначає, що канабіс ефективний у лікуванні понад 50 патологічних станів, зокрема хронічного болю, артриту, ревматизму, епілепсії, хвороб Альцгеймера та Паркінсона.