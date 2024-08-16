Закон про легалізацію медичного канабісу запрацював в Україні. Що це означає

16 серпня в Україні набув чинності закон про легалізацію медичного канабісу. Тепер лікарі можуть призначати пацієнтам ліки на основі канабісу, але придбати їх можна буде лише за електронним рецептом.
Головні тези:
- Легалізація медичного канабісу в Україні дозволяє лікарям призначати пацієнтам ліки на основі канабісу за електронним рецептом.
- Закон обмежує використання канабісу лише для медичних, промислових та наукових цілей, рекреаційне вживання є злочином.
- Канабіс містить канабідіол, який допомагає знімати біль, поліпшувати сон та апетит, що робить його ефективним у лікуванні понад 50 патологічних станів.
- Для вирощування медичного канабісу в Україні передбачено відповідні ліцензійні умови та контроль з боку держави.
- Лабораторні дослідження медичного канабісу на вміст ТГК проводяться лише в державних лабораторіях, а всі операції з рослиною реєструються в електронній системі.
Закон про легалізацію медичного канабісу набув чинності в Україні
Канабіс, його смола, екстракти та настоянки виключили з переліку особливо небезпечних речовин. Раніше їхній обіг був під забороною, а тепер дозволений, але з обмеженнями.
Лікарські засоби на основі канабісу будуть доступні у формі оральних крапель, твердих капсул та дентальних паст. Придбати їх можна буде лише за електронним рецептом, в якому буде зазначено форму, дозування та діючі речовини. Пацієнти зможуть перевозити й зберігати такі ліки у кількості, визначеній одним рецептом.
Вся інформація про ці медикаменти реєструватиметься в спеціально створеній системі обліку. Кожен кущ буде мати індивідуальне кодування, щоб відстежувати рух рослин до пацієнта. А кожна одиниця фасованої продукції буде маркуватися штрих-кодом.
Для отримання ліків пацієнтам необхідно буде мати електронний рецепт. Купити їх можна лише в аптеці, яка має відповідну ліцензію.
Медичний канабіс в Україні: що відомо
Закон чітко обмежує використання канабісу тільки для медичних, промислових, наукових і науково-технічних цілей. Розповсюдження та зберігання канабісу для рекреаційного вживання, згідно з документом, є злочином.
Серед вимог до вирощування рослин роду коноплі — вони повинні вирощуватися в умовах закритого ґрунту під цілодобовим відеоспостереженням, до якого Нацполіція матиме безкоштовний доступ.
Лабораторні дослідження медичного канабісу на вміст тетрагідроканабінолу (ТГК) будуть проводитися виключно в державних лабораторіях, а всі операції з медичним канабісом повинні бути зареєстровані в електронній системі протягом наступного дня після здійснення.
Закон також дозволяє імпорт рослинної субстанції канабісу для виготовлення ліків в аптеках. Для цього імпортери повинні отримати відповідний дозвіл від Держлікслужби та дотримуватися встановлених квот.
Медичний канабіс, на відміну від звичайного, містить значно менше тетрагідроканабінолу — речовини, що викликає ейфорію та змінює свідомість. Водночас він багатий на канабідіол, який допомагає знімати біль, покращувати сон і апетит.
Міністерство охорони здоров'я зазначає, що канабіс ефективний у лікуванні понад 50 патологічних станів, зокрема хронічного болю, артриту, ревматизму, епілепсії, хвороб Альцгеймера та Паркінсона.
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