Як протести на кордоні впливають на проїзд авто і автобусів — відповідь ДПСУ

На кордоні з Україною продовжують страйкувати польські перевізники. Вони другий тиждень блокують для українських вантажівок перетин кордону. За три дні пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на Волині перетнуло 317 вантажівок на в'їзд і 47 на виїзд замість 1800 у кожному напрямку.

Як протести на кордоні впливають на проїзд авто і автобусів

Учасники цієї акції, яка відбувається на території Польщі на трьох напрямках, ще до її початку зазначали, що не блокуватимуть рух для автобусів і легкового транспорту, – зазначив співрозмовник. Поширити

За словами речника ДПСУ, їхні дії націлені виключно на вантажні перевезення.

З 6 листопада, коли це розпочалося, відмічаємо, що інтенсивність руху автобусів та автомобілів відбувається як на виїзд із Польщі, так і на в'їзд. Черги з боку України не зросли, – додав він. Поширити

Що відомо про страйк польських перевізників

Вже кілька тижнів польські перевізники блокують три пункти пропуску на кордоні з Україною через «надмірну конкуренцію» через лібералізацію міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

13 листопада протестувальники зустрілися з представниками українського та польського урядів, проте питання не вирішили.

Заступник міністра інфраструктури України Сергій Деркач 20 листопада відвідав пункти пропуску «Рава-Руська» та «Краківець». Він повідомив у своєму Facebook, що на двох пунктах перетину було не більше 15 мітингувальників, які фактично тримають кордон у заручниках.