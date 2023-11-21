Як протести на кордоні впливають на проїзд авто і автобусів — відповідь ДПСУ

На кордоні з Україною продовжують страйкувати польські перевізники. Вони другий тиждень блокують для українських вантажівок перетин кордону. За три дні пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на Волині перетнуло 317 вантажівок на в'їзд і 47 на виїзд замість 1800 у кожному напрямку.
Як протести на кордоні впливають на проїзд авто і автобусів
За словами речника ДПСУ, їхні дії націлені виключно на вантажні перевезення.
Що відомо про страйк польських перевізників
Вже кілька тижнів польські перевізники блокують три пункти пропуску на кордоні з Україною через «надмірну конкуренцію» через лібералізацію міжнародних перевезень між Україною та ЄС.
13 листопада протестувальники зустрілися з представниками українського та польського урядів, проте питання не вирішили.
Заступник міністра інфраструктури України Сергій Деркач 20 листопада відвідав пункти пропуску «Рава-Руська» та «Краківець». Він повідомив у своєму Facebook, що на двох пунктах перетину було не більше 15 мітингувальників, які фактично тримають кордон у заручниках.
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