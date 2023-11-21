Как протесты на границе влияют на проезд авто и автобусов — ответ ГНСУ

На границе с Украиной продолжают бастовать польские перевозчики. Они вторую неделю блокируют для украинских грузовиков пересечение границы. За три дня пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск" на Волыни пересекло 317 грузовиков на въезд и 47 на выезд вместо 1800 в каждом направлении.

Как протесты на границе влияют на проезд авто и автобусов

Участники этой акции, которая проходит на территории Польши в трех направлениях, еще до ее начала отмечали, что не будут блокировать движение для автобусов и легкового транспорта, – отметил собеседник. Поделиться

По словам пресс-секретаря ГНСУ, их действия нацелены исключительно на грузовые перевозки.

С 6 ноября, когда это началось, отмечается, что интенсивность движения автобусов и автомобилей происходит как на выезд из Польши, так и на въезд. Очереди со стороны Украины не выросли, – добавил он. Поделиться

Что известно о забастовке польских перевозчиков

Уже несколько недель польские перевозчики блокируют три пункта пропуска на границе с Украиной из-за «чрезмерной конкуренции» из-за либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

13 ноября протестующие встретились с представителями украинского и польского правительств, однако вопроса не решили.

Заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач 20 ноября посетил пункты пропуска "Рава-Русская" и "Краковец". Он сообщил в своем Facebook, что на двух пунктах пересечения было не больше 15 митингующих, которые фактически держат границу в заложниках.