Как протесты на границе влияют на проезд авто и автобусов — ответ ГНСУ

На границе с Украиной продолжают бастовать польские перевозчики. Они вторую неделю блокируют для украинских грузовиков пересечение границы. За три дня пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск" на Волыни пересекло 317 грузовиков на въезд и 47 на выезд вместо 1800 в каждом направлении.
Как протесты на границе влияют на проезд авто и автобусов
По словам пресс-секретаря ГНСУ, их действия нацелены исключительно на грузовые перевозки.
Что известно о забастовке польских перевозчиков
Уже несколько недель польские перевозчики блокируют три пункта пропуска на границе с Украиной из-за «чрезмерной конкуренции» из-за либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.
13 ноября протестующие встретились с представителями украинского и польского правительств, однако вопроса не решили.
Заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач 20 ноября посетил пункты пропуска "Рава-Русская" и "Краковец". Он сообщил в своем Facebook, что на двух пунктах пересечения было не больше 15 митингующих, которые фактически держат границу в заложниках.
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